Výhra pro trenéra a stoperovu dceru. Nechytili jsme se do pasti, těší Dostála

Co rozhodlo? Náskok 2:0 po první půli?

„Víte, jak to s námi v téhle sezoně je. Z Csaplárovy pasti jsme udělali bohemáckou past. Po prvním poločase jsme vedli snad v devadesáti procentech zápasů, ale hodně často se nám to nepodařilo dotáhnout. Přestože Budějovice snížily na rozdíl jednoho gólu, tentokrát jsme za vítězstvím šli.“

Ještě k úchvatné kombinaci před druhým gólem, za kterou by se nestyděli ani Brazilci: takhle jste si to s Romanem Květem a Petrem Hronkem natrénovali?

„Nezapomeňte, že z podobné akce jsem před časem dal gól Spartě. I ze stejné strany. Povedla se nám narážečka uvnitř pokutového území, rychlá přihrávka na gól – a bylo to. Ukázková kombinace jako z učebnice. Narážečky nám fungovaly skoro pořád, hráči Budějovic nezachytávali náš pohyb. Pomohlo nám, že proti dřívějším zápasům jsme v těchto situacích zachovali trochu víc klidu.“

Zachovali jste klid i ve druhém poločase, když se soupeř kontaktním gólem dostal do hry? Zmínil jste, že po přestávce často vadnete.

„Někde v hlavě jsme to pořád měli. Kdybychom o náskok ve druhé půli přišli, nestalo by se to poprvé. Snažíme se na tom pořád pracovat a nechceme se nechat zlomit. Sám jsem odkopával jeden míč před prázdnou brankou, ale věřím, že i kdyby Budějovice vyrovnaly, došli bychom si pro vítězství. Cítil jsem to z nás.“

Jak moc vám pomohlo, že jste od Budějovic hlavně v první půli dostali spoustu prostoru v jejich šestnáctce?

„Dostali jsme prostor, ale kdybychom tam nebyli v dostatečném počtu, bylo by nám to k ničemu. Trenéři nás před zápasem nabádali, abychom se hodně tlačili nahoru, a poslechli jsme. Obránci nevěděli, koho bránit dřív, jako při obou gólech. Byli jsme ve správných prostorech a udělali jsme to dobře.“

Hráli jste i pro trenéra Klusáčka, jenž koučoval svůj stý ligový zápas?

„Takových motivací jsme měli víc. Kromě trenéra to bylo narození dcery Jirky Bederky a David Bartek dal nejvíc gólů v kariéře právě Budějovicím. Na konci zápasu se mu to povedlo znovu, bohužel branka neplatila. Nutně jsme potřebovali vyhrát a dobře se naladit na zbytek podzimu. Když ho zvládneme, můžeme být v tabulce úplně jinde. Věřím, že na to máme.“