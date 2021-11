Smetana: Po Spartě byla chvála, po Plzni je spíš kritický duch. Co vadí?

Na první výhru proti špičkovému soupeři, který se v předchozí sezoně umístil v tabulce do pátého místa, trenér Baníku Ondřej Smetana stále čeká. S Plzní na ni ostravský tým i vzhledem k personálně rozbitému soupeři myslel. A možná by na ni i měl, kdyby neprospal první poločas. Nakonec berou Slezané i plichtu 2:2, která však ani pro ně, ani pro Viktorii nic moc neřeší...

Vaše hodnocení?

„Vstoupili jsme do zápasu blbě, co se týče defenzivy. Měli jsme jinak napadat, být aktivnější. Soupeři jsme úplně zbytečně darovali prostor. Pak jsme hráli slušně a rychle, byť v přechodu nám to drhlo. Věděli jsme, že Plzeň nás nebude moc napadat a že se párkrát postaví do bloku. V tom je silná.“

Ve druhém poločase se obraz hry změnil...

„Pomohl nám Carlos (De Azevedo), využívali jsme ho v meziprostoru. Podržel míč, díky němu jsme byli rychlejší, přesnější. Měli jsme v plánu dát kontaktní gól, vyšlo to. Bohužel nejdřív jsme byli naivní, možná jsme ze začátku byli až moc otevření a chtěli soupeře přehrát postupným útokem. Měli jsme si zápas připravit do druhé půle. Myslím, že fyzicky jsme byli silnější, věřím, že bychom zápas zlomili.“

Hned na začátku vám zatrnulo při nepřesné rozehrávce brankáře Budinského a šanci Kopice, že?

„No, přesně tohle jsme nechtěli... Věděli jsme, že prostor pro postupný útok nám Plzeň dá, ale chtěli jsme to dělat v jiných pasážích. Viktor to chtěl řešit takhle, bylo tam víc takových situací... V úvodu zápasu to mohl poslat v klidu nahoru, měli jsme tam vysokého útočníka. Nebo hrát na dva dotyky. Vpředu jsme díky Kalimu (Kaločovi) a Tetymu (Tetourovi) spoustu odražených míčů, takže se to dalo řešit jednodušeji.“

Překvapila vás Plzeň složením obrany?

„Byli blízko u nás. Jsou kompaktní, kvalitní v defenzivě. Potvrdili to. Těžko se jim dávají góly, těžko se dostávají týmy do šancí, svědčí o tom i statistiky. Věděli jsme, že nás čeká těžká práce.“

Proti Tomáši Chorému na stoperovi.

„Tím nás asi překvapili. Myslel jsem, že je to krycí manévr, že budou hrát na dva útočníky. Ale on ukázal, že je fotbalista. Chtěli jsme ho zaměstnat víc. K tolika chybám jsme ho nedonutili, na to, že je útočník, to zvládl velmi dobře. Pak už toho asi ale měl dost, příchod Klímiče (Klímy) mu způsobil problémy, díky tomu jsme vyrovnali.“

Střídání, nejen to Klímovo, vám vyšla, že?

„Vždycky chceme, ať nám to vyjde. S tím do střídání jdeme.“

A povedlo se.

„Všichni viděli, že to vyšlo.“

Takový byl plán i vzhledem k absencím Plzně?

„I tak měli kvalitní lavičku: Šulc, Čermák, Kayamba... To je nadstandard. Ale je pravda, že spousta kvalitních hráčů jim chyběla a my sílu máme. Museli jsme do toho šlápnout a brzy střídat. Zaplaťpánbůh se nám to podařilo minimálně srovnat.“

Kdybyste pravidelně neinkasovali jako první, nemuseli byste dotahovat...

„V posledních zápasech nejsme tolik důslední. Centr od lajny do šestnáctky se dal pokrýt, stejně tak hlavičkující hráč. Už při tom křížném balonu možná mohl Laco (Almási) zavřít dřív Janoška. Při penaltě jsme taky nebyli důslední. Dřív se nám dařilo jít do vedení a pak spadnout do bloku. Teď to nejde, ale pracujeme na tom. Neproměňujeme ani tolik šancí, že bychom se dostali do vedení. V úvodu sezony to bylo jiné.“

Bod berete?

„Plzeň je kvalitní tým, ale ukázali jsme sílu a charakter. Nicméně zatímco po Spartě jsme se chválili, tentokrát to bylo spíš v kritickém duchu. Protože jsme naivní. Respektuju sílu soupeře, kvalitu jeho kádru, ale s naším výkonem jsme měli na víc. Darovali jsme však soupeři šanci a penaltu.“

Proč první poločas nevyšel Janu Juroškovi?

„Měl tam dobré akce, pár špatných. S Jurym a Giglim (Ndefem) to byl nějaký náš záměr, který ale asi do způsobu hry úplně neseděl. Nicméně i s nimi jsme si vytvořili šance a dostali Plzeň pod tlak. Potřebovali jsme však v poločase udělat změnu, jsem rád, že to vyšlo. Jury předtím dlouho nehrál, tohle nebyl úplně jeho nejlepší zápas. Ale nepropadl.“

Měli jste kopat penaltu po ruce Chorého ve vápně, souhlasíte?

„Nemůžu hodnotit, neviděl jsem.“