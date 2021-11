SESTŘIH: Slovácko - Sparta 4:0. Potupa Pražanů! Domácí už jsou druzí

To byl debakl! Fotbalisté Sparty podlehli v 15. kole FORTUNA:LIGY Slovácku na jeho hřišti 0:4, čímž vyrovnali svou nejvyšší porážku v historii samostatné ligy. Stejným poměrem prohráli v květnu 2019 v nadstavbové skupině o titul v Plzni, kterou tehdy vedl současný trenér letenského celku Pavel Vrba.

Branky týmu z Uherského Hradiště vstřelili v prvním poločase Jan Kalabiška a Václav Jurečka, po přestávce přidali další góly Daniel Holzer a v závěru střídající Rigino Cicilia. Nejvyšší výhru domácích nad Spartou v ligové historii viděl vyprodaný stadion, na němž bylo 7701 diváků.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka neprohráli v nejvyšší soutěži osmý zápas po sobě, přičemž si v nich připsali sedm vítězství, a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Sparta, kterou ve čtvrtek čeká předposlední 5. kolo skupiny Evropské ligy na půdě obhájců skotského titulu Rangers, nebodovala po sedmi kolech a je čtvrtá.

Před zápasem převzal domácí záložník Petržela dres s číslem 437 na počest rekordního počtu odehraných utkání v samostatné české lize, k čemuž osmatřicetiletý bývalý reprezentant potřeboval 18 sezon.

Do sestavy Sparty se vrátili jak reprezentant Hložek, tak i oba Ladislavové Krejčí. Po opatrném začátku se do první vážnější akce dostal Minčev, který ale svůj nájezd po levé straně zakončil střelou těsně nad.

Slovácko první příležitost zúročilo ve vedoucí gól. Na centr Kohúta naskočil Kalabiška a hlavou nedal Nitovi šanci. Domácí vedení uklidnilo a ve zbývající části poločasu byli lepším týmem. Dominovali pohybem, nasazením i přesností hry, nedělali chyby a před přestávkou byli ještě jednou odměněni.

NEJVYŠŠÍ PROHRY SPARTY V SAMOSTATNÉ ČESKÉ LIZE Plzeň–Sparta 4:0 2018/19 Baník–Sparta 4:1 1995/96 Blšany–Sparta 3:0 2001/02 Jablonec–Sparta 3:0 2004/05 Slavia–Sparta 4:1 2005/06 Ml. Boleslav–Sparta 3:0 2006/07 Sparta–Jablonec 0:3 2006/07 Liberec–Sparta 3:0 2008/09 Sparta–Slavia 1:4 2008/09 Sparta–Liberec 0:3 2011/12 Sparta–Ml. Boleslav 0:3 2011/12 Sparta–Plzeň 0:3 2015/16 Sparta–Slavia 0:3 2019/20 Sparta–Slavia 0:3 2020/21

Po faulu na Petrželu Havlík ještě trestný kop z 20 metrů mezi tyče nezakroutil, ale ve 43. minutě Jurečka po dlouhém pasu Reinberka snadno přetlačil Štetinu a svým sedmým gólem v ligové sezoně poslal Slovácko do dvoubrankového vedení.

Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil, sebevědomé Slovácko diktovalo tempo hry, v 50. minutě střílel zdálky Petržela, ale neuspěl. Naopak další nákop do obrany Sparty převzal Holzer a opět přes Štetinu se prodral do koncovky, kterou proměnil v třetí gól.

Spartu nenakopla ani další střídání, domácí hru kontrolovali a nepustili hosty do šancí a do tlaku, který by vedl alespoň ke zmírnění porážky. Naopak pět minut před koncem se střelou z hranice šestnáctky prosadil střídající Cicilia. Pražané v posledních třech kolech inkasovali osmkrát.

Slovácko zdolalo v lize Spartu po třech porážkách a v nejvyšší soutěži vyhrálo doma poosmé za sebou, z toho posedmé v tomto ročníku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Kalabiška, 43. Jurečka, 57. Holzer, 85. Cicilia Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – M. Petržela (68. Navrátil), L. Sadílek, Havlík, Holzer (79. Tomič) – Kohút (63. V. Daníček) – Jurečka (79. Cicilia). Hosté: Nita – Wiesner (21. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko – Haraslín (79. Moberg Karlsson), Pavelka (C), Ladislav Krejčí ml. (58. Sáček), Hložek, Ladislav Krejčí st. (58. Dočkal) – Minčev (46. Pulkrab). Náhradníci Domácí: Navrátil, Šašinka, Cicilia, Šimko, Daníček, Tomič, Bajza Hosté: Holec, Dočkal, Sáček, Pulkrab, Vindheim, Karabec, Moberg Karlsson Karty Domácí: M. Petržela, Kalabiška Hosté: Štetina, Pavelka, Pulkrab, Hložek Rozhodčí P. Franěk – A. Horák, M. Vlček | VAR: O. Berka | AVAR: I. Nádvorník Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 7701 diváků

Slovácko - Sparta: Obří tlak domácích! Štetina si srazil míč na tyč, Kohút přestřelil

