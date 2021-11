Penalta, co překvapila i Liberec. Dárek, reagoval Rabušic a předvedl dloubák

Nechápali. Pokutový kop? Za tohle? Z doporučení Ondřeje Pechance od VARu, aby se hlavní rozhodčí Pavel Orel ještě jednou podíval na situaci z 37. minuty v pokutovém území Karviné, byli překvapení hráči obou táborů. Pechanec upozorňoval na ruku Daniel Stropka. „Vůbec,“ křičel karvinský brankář Petr Bolek na spoluhráče a chystal si míč na odkop od brány. „Tohle nebyla ruka.“

Podle rozhodčího Pavla Orla to nepovolený zákrok na pokutový kop byl. Stropka míč po rohu Lubomíra Tupty trefil do ruky, kterou měl před sebou u těla. Z jednoho záběru se sice zdálo, že loktem nepovoleně „rozšířil“ objem těla, ale penalta to byla hodně přísná. Rabušic z ní vyrovnával na 1:1. A Karviná, která do té doby byla herně výraznější a lepší, na dlouhý čas zvadla.

„Nás ta penalta překvapila taky,“ přiznal Rabušic. „Nevěděli jsme, že tam něco bylo. Ani tam z naší strany nebyly žádné reklamace, že by někdo běžel za sudím a chtěl ruku. Vůbec jsme nevěděli, jestli se video zkoumá kvůli penaltě nebo červené kartě. Byl to takový dárek pro nás.“

Karvinský kapitán Michal Papadopulos se marně rozčiloval. Sudí Orel se rozhodl. S verdiktem se nemohl ztotožnit ani Daniel Stropek. „Sporné, za mě...“ hlesl karvinský záložník. „Matěj Chaluš sbíhal na přední tyč, já ho měl hlídat. Tečoval to, balon mě trefil do hrudě, měl jsem i vyražený dech, nemohl jsem se nadechnout.“

Z dodatečného pokynu od videa byl překvapený. „Nevěděl jsem, jestli se řeší ruka nebo můj souboj s Chalušem. Rozhodčí mi řekl, že jsem rozšířil objem. Za mě to ruka nebyla. Pískl, tak asi byla.“

Naštvaní byli pochopitelně i spoluhráči. Karviné do té chvíle soupeře prakticky k ničemu nepustila, byla lepší. „Není to příjemné, všichni vnímáme, že penalta byla sporná,“ pokrčil Stropek rameny. „VAR by měl řešit stoprocentní penalty, ani Liberec neprotestoval, nikdo nevěděl, co se řeší. Není to příjemná situace.“

Druhá rána pro Karvinou přišla v samotném závěru. V 91. minutě se po rohu Michala Faška hlavou prosadil Yusuf. „S pokorou bychom už bod brali,“ přiznal trenér Luboš Kozel. „V závěru se ukázala síla střídajících hráčů, domácí dodýchali, dokázali jsme toho využít.“

Liberečtí urvali třetí zápas za sebou v nastavení. Po Teplicích a Bohemians v závěru srazili i Karvinou. „Drží se nás štěstí, ale jdeme mu naproti. I hráči mají sebevědomí vyšší,“ těší Kozla. „Když se něco takového povede dvakrát třikrát, tak si věříte, hráči to chtějí zlomit. To je správně. A musíte mít náboj na lavičce, to máme.“

Karvinský kouč Bohumil Páník byl zklamaný. I on by bod bral. „Každý může být obrovsky důležitý. I pro psychiku hráčů je remíza lepší, než když prohrajete. A ještě v nastaveném čase.“