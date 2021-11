Svědík po velké výhře: Dařilo se nám Spartu dostávat pod tlak

Jak se zrodil impozantní triumf nad Spartou?

„I když jsme v prvním poločase ztráceli míče na polovině Sparty, mužstvo mělo skvělou reakci. Okamžitě dostávalo soupeře pod tlak, i když to bylo třeba už před naší šestnáctkou. Nenechali ho zakončit, vystřelit, vymyslet finální fázi. V obranné fázi jsme pracovali velice důsledně. Velice důležitý byl druhý gól po individuální akci Venci Jurečky. Po změně stran už jsme ty ztráty neopakovali, byli jsme daleko preciznější a pozornější. Pořád jsme chtěli dostávat Spartu pod tlak v rozehrávce. Aby neměla klid, čas na kombinaci a dělala chyby. To se nám dařilo víceméně celý zápas.“

Taktický plán prostě vyšel dokonale, co?

„Těžili jsme z toho, že se otevíraly nějaké prostory, sbírali jsme odražené balony a dobře jsme kombinovali. Dostávali jsme se tam hlavně z křídelních prostorů. Přidali jsme další gól, vytvářeli si další šance a nakonec jsme dali ještě na 4:0. Pochvala pro celé mužstvo, jak pracovalo. Porazit Spartu a ještě takovým rozdílem je znamení dobré práce. Dali jsme super góly, hlavně ten první a druhý. Nebylo to na nějakou náhodu. Jsem rád, že jsme pobavili publikum a mohli jsme zažít takovou atmosféru. Vážím si toho, že byl vyprodaný stadion.“

Kam řadíte tohle vítězství ve vaší kariéře?

„Je hezké, Sparta má výborného trenéra a hráče. Ale za týden se zase musíte přeorientovat na těžké utkání v Budějovicích. Soupeři už si na nás dávají pozor. Musíme si zvyknout na jiné chování k nám. Na jednu stranu mají respekt, na druhou nás nikdo nepodcení. Je o nás, jak se na to nachystáme. Ať už psychicky, fyzicky i po fotbalové stránce. Ta je nejdůležitější. Z negativních věcí proti Spartě se musíme poučit a ty pozitivní zachovat. Historicky se na to vítězství bude vzpomínat až za deset, dvacet let. To už mě mine. (úsměv) Minulý rok jsme porazili 4:0 Plzeň, to byl taky skvělý výkon.“

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 4:0. Demolice! Jurečkova show obnažila mizerné Letenské

V tabulce jste druzí. Co chcete dokázat ve zbytku podzimní části?

„Samozřejmě chceme bodovat v co nejvíce zápasech, dohrát to co nejlépe. My si jedeme to svoje. Máme jasně nastavené, co a jak chceme. O to je to pro mužstvo jednodušší. Jsme pouze v polovině soutěže, nic to neznamená. Úspěšné celky musí prokázat výkonnost po celou dobu soutěže. To, co se teď říká a píše, jsou jen výkřiky do tmy.“

Ani za stavu 2:0 jste nezačali urputně bránit. Ceníte si toho?

„V poločase jsme si řekli, že by to byla cesta do pekel. Pořád jsme chtěli být aktivní, hrát dopředu a zaměstnat Spartu vzadu, aby byla co nejméně na naší polovině. Na Filipa (brankáře Nguyena) toho moc nešlo. Defenziva pracovala velice dobře.“

Na pozicích stoperů jste měli v podobě Hofmanna a Kadlece rozhodně větší kvalitu než soupeř. Souhlasíte?

„Nikdy se nechci pouštět do hodnocení soupeře. Můžu jen říct, že naše stoperská dvojice je velmi dobrá, podává standardní výkony. Není to tak, že vyletěli v tomto jednom zápase. Hraje dobře celou sezonu i tu minulou. Je to náš opěrný kámen, od kterého se odrážíme.“

Je už mužstvo ve stavu, že si věří i na Spartu?

„Bavili jsme se o tom. Na Slavii i v Plzni jsme měli v určité pasáži hry problém se sebevědomím. Byl tam dvacetiminutový výpadek, ve kterém se třeba rozhodovalo. Tohle jsme proti Spartě nechtěli připustit. Šli jsme do toho s pokorou, ale sebevědomě. Nechtěli jsme jenom bránit, ale hrát útočně.“

V základu nastoupil záložník Michal Kohút, ačkoliv byl během ligové přestávky s národním týmem do 21 let. Proč jste vsadil na něj?

„Je to mladý hráč a viděl jsem, že má hlad zase hrát. Nepovedla se mu Olomouc, což se může stát. Pak nehrál v Karviné, ani na repre. Je mu jednadvacet let a chtěli jsme ho dát do těžkého zápasu. Abychom zjistili, jestli je schopen konkurence.“

Slovácko - Sparta: Cicilia dokonal demolici! Nitovi propadla rána do sítě, 4:0

To se povedlo.

„Povedlo…Během naší šňůry byl ve většině zápasů v základní sestavě. Nebyl důvod nevěřit, že podá kvalitní výkon. Nemáme to založené na individuálních výkonech, i když bychom mohli nějaké vypíchnout.“

Třeba levého obránce Jana Kalabišku nebo útočníka Václava Jurečku, že?

„Nebo stopery či Havlíka, který dělá černou práci. Tu nikdo nevidí. Přitom zastaví obrovské množství akcí. Nebo si vezměte Petra Reinberka. Oba krajní beci odvedli velmi dobrou práci.“

Nečekáte konečně telefonát od reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého, že byste mu doporučil některé svěřence?

„Já jsem taky byl u reprezentace. Vím, že výběr hráčů není jednoduchý. Trenér Šilhavý má svoje představy o hře. Může mě mrzet, že nepovolá nějaké naše hráče. Třeba Marek Havlík by si to určitě zasloužil. Možná ještě jeden, dva další. Nechci je jmenovat. Ale je to čistě trenérova zodpovědnost a vůle. Nic mu nevyčítám.“

Dívá se kouč národního týmu na i na to, že takovému Kalabiškovi bude brzy pětatřicet let?

„Myslím, že to roli hraje. Nevím, jak by to bylo vnímáno…. Samozřejmě by měly rozhodovat výkony, ale měla by tam být i nějaká perspektiva směrem k reprezentaci a cestě, kterou se bude ubírat. Je pro mě těžké to hodnotit.“