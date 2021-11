Slavia - Jablonec: mozek na plné pecky i utržený Lingr. A rozpolcení hosté

S noblesou a pěti góly vypochodovala Slavia s marným Jabloncem. Zápas si ničím nekomplikovala, plno hráčů předvedlo nadstandardní individuální výkony. Vynikal Nicolae Stanciu, stejně tak střídající Ondřej Lingr. To Severočeši působili neskutečně naivně, odevzdaně, bez šťávy. Server iSport.cz nabízí pět zásadních věcí, které ukázal jednoznačný zápas.

Mozek jel na plné pecky Problém Jablonce jednoznačně spočíval ve špatné strategii. Respektive v nedostatečném plnění základních povinností. Zejména těch defenzivních. Středoví hráči Slavie měli spoustu prostoru, aby mohli nerušeni vymýšlet překvapivé tahy na šachovnici. Bylo až těžko k uvěření, kolik času dostával mozek sešívané jednotky Nicolae Stanciu. „Byl to nejlepší hráč zápasu,“ konstatoval trenér vítězů Jindřich Trpišovský. Vlastně už od prvního doteku s balonem mohl Stanciu nikým nerušen na plné pecky ukazovat, v čem je výjimečný. Hlava nahoře, bleskurychlá rekognoskace terénu a okamžitě přesně načasovaná přihrávka do nebezpečného prostoru. A tak pořád dokola a dokola. První dva góly padly po jeho luxusních pasech. „Nico byl živý, energický. Jakmile je ve formě, je vidět, že jde o prvotřídního mimořádného hráče. Jen škoda, že některé jeho přihrávky nebyly využity. Předvedl skvělý výkon. Nejen přihrávkami, ale i celkovou aktivitou a manévrováním s míčem,“ dodal slávistický trenér. Slavia - Jablonec: Kuchta si po Stanciově pasu bezvadně obešel Hanuše a zvýšil na 2:0!

Utržený vagón Lingr Dal si repete. V minulém kole proti Pardubicím naskočil do zápasu v roli střídajícího hráče a pod výhru 5:0 se umně podepsal dvěma góly. Stejné scény se odehrávaly v neděli v Edenu. Ondřej Lingr opět vyběhl do arény až v průběhu duelu a znovu dvakrát sekl po soupeři drápem. Branky na 4:0 a 5:0 patřily jemu. „Je fajn, že vstup do utkání se opět povedl Linžimu (Lingrovi). Když nastoupí od začátku, gól nedá. Jakmile jde z lavičky, je jak utržený vagon,“ usmíval se Trpišovský. A už plánuje, jak mu svěří místo v základní sestavě pro čtvrteční duel Konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam. Slavia - Jablonec: Lingr hlavičkou dokonal bůra, 5:0!

Návrat na konec minulé sezony Od začátku ročníku to ze strany úřadujícího mistra nebyla žádná hitparáda. Respektive, šlo to, ale trochu ztuha. V posledních dnech, možná už týdnech, do slávistické hry nakráčela mnohem větší lehkost a jistota. Proti Jablonci nebylo od prvních minut pochyb o tom, kdo sebere tři body. Favorit měl zápas absolutně pod kontrolou. „My jsme dnes vypadali podobně jako na konci minulé sezony,“ pravil Jindřich Trpišovský. V lize Slavia zvítězila podruhé 5:0. V tabulce vede s náskokem tří bodů před Slováckem, další dva je dělí od Sparty. Spokojený Trpišovský: Blížíme se ke stavu z loňské sezony

Pátá nula v řadě, sebevědomí roste „Je to asi naše nejlepší období v sezoně,“ řekl Aleš Mandous, který si z té jízdy ukrajuje velký díl. Sám působí v bráně sebejistě, sbírá čistá konta, což je výborná vizitka i pro celou slávistickou obranu, a to zase přidává klid ofenzivní síle týmu. Defenzivní osa se ustálila na nejlepším složení Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar, a teď už funguje spolehlivě. V případě zlepšujícího se Ousoua se jedná i o zvlášť pozitivní vklad do budoucnosti, byť jeho nasazení vyplynulo spíše z nutnosti, personální nouze. Teď si může realizační tým pomalu odfajfkovat mladého připraveného stopera s velkým potenciálem. Slavia - Jablonec: Pilař si hezky zasekl, skákavou ranou pořádně prověřil Mandouse