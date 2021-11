Důvody, proč je Jablonec v krizi: smůla, hlava v Evropě a naštvaný kouč

Nedělní debakl 0:5 na hřišti mistra tomu dal razítko – fotbalisté Jablonce jsou v krizi. „Všechno, co jsme za poslední roky udělali, tahle sezona maže,“ posteskl si trenér Petr Rada po výprasku od Slavie. Tým, který válí v Konferenční lize, je v domácí soutěži k nepoznání a jde od jednoho hořkého zklamání k druhému. Deník Sport pojmenoval čtyři důvody ligového trápení zelenobílých…

Špatná čísla Byť Jablonec vykazuje po patnácti kolech v metrice očekávaných gólů (xG) hodnotu 20,4, ve skutečnosti dal pouze jedenáct branek, tedy o devět méně. Symbolem žalostné produktivity je především útočník číslo jedna Martin Doležal, který se v sezoně trefil pouze dvakrát v utkání s Českými Budějovicemi (2:2). Víc nic, přitom osobní xG má zatím 5,29 a třeba jeho šance ve Zlíně byla tisíciprocentní. Smůlu má však zatím Jablonec i ve vlastním pokutovém území. Inkasoval už osmadvacet gólů, přitom podle metriky xGA (23,7) jich mělo být skoro o pět méně. 894 - Navzdory 13. příčce figuruje Jablonec v řadě pokročilých statistik mezi nejlepšími pěti týmy soutěže. Vůbec nejlepší je v přihrávkách do finální třetiny hřiště (894), získaných faulech (218) a rozích (102). Zlín - Jablonec: Pilař mířil do břevna, Doležalovu dorážku nevídaně vykopl Rakovan Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Hlava v Evropě Zelenobílí jsou mužstvem dvou tváří. V Konferenční lize figurují po čtyřech kolech na druhém místě základní skupiny a v případě shody příznivých okolností mohou už ve čtvrtek slavit postup. Zato FORTUNA:LIGA je tolik nebaví, z výletů po Evropě do všední reality přepínat nezvládají – a ztrácejí. Psychická i fyzická únava je znát. „Nemůžeme říkat, že je toho na nás moc, chtěli jsme to hrát, tak to hrajeme a musíme si s tím poradit,“ opakuje neustále kouč Petr Rada. Realita však jde jinudy, 13. místo v tabulce po polovině základní části mluví samo za sebe. Absolutně nedůstojné. 5 - Jablonec vytěžil z ligových utkání bezprostředně po zápasech v Evropě pouze pět bodů ze čtyřiadvaceti možných. Ani jednou nevyhrál, pětkrát remizoval a třikrát prohrál. SESTŘIH: Plzeň - Jablonec 5:0. Dominanci lídra tabulky podtrhl dvěma góly Kopic

Posily na lavičce V minulých sezonách se dařilo doplňovat tým, kterému se předtím pustilo žilou. To se tentokrát nepovedlo, Tomáš Malínský, Michal Surzyn, Antonín Vaníček ani Martin Nešpor se zatím do základní sestavy neprosadili. Z letních posil to zvládl pouze David Houska, který však vykazuje osobní bilanci 0+0, očekávání tedy rovněž nenaplňuje. Druhá věc je, že trenér Petr Rada je maximálně konzervativní a osvědčené hráče podrží radši než nováčky. Což v praxi může znamenat, že dlouholeté opory v náročném programu třeba i přetíží. Leckdy docela zbytečně. 23 - V létě z Jablonce odešlo v osobě Ivana Schranze, Vladimira Jovoviče, Roberta Hrubého a Jana Chramosty celkem 23 vstřelených gólů v minulé sezoně. Plzeň - Jablonec: Hlavička Malínského proletěla vedle tyče