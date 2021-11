Svoboda o opatřeních: Komplikace, ale přizpůsobíme se. Apeluje na fanoušky

Od páteční osmnácté hodiny smí na sportovní akce do hledišť maximálně tisíc diváků. „Do jisté míry jsem to očekával,“ reaguje v rozhovoru pro iSport.cz Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, na opatření vlády v boji s koronavirem. FORTUNA:LIGA se hraje v sobotu a v neděli, její šéf ví, že pro kluby to znamená velkou organizační komplikaci. Svoboda však věří, že se všichni zvládnou připravit, zároveň apeluje na fanoušky, aby situaci pochopili a vyšli klubům vstříc.

Překvapilo vás nařízení vlády, že od pátku bude moct na zápasy maximálně tisíc diváků?

„Nemůžu říct, že by mě překvapilo, do jisté míry jsem ho očekával. Spíš mě překvapilo, že bylo přijato s účinností od pátku. Říkal jsem si, že by tahle restrikce mohla platit až od pondělí. Reakční doba je teď velmi malá, protože liga se už o víkendu hraje. Z hlediska organizačního zajištění je to velká komplikace, protože řada vstupenek už je mezi lidmi. Ale situace je mimořádná a je potřeba to akceptovat.“

Chápete vládu, proč k tomu kroku sáhla?

„Tohle nechci komentovat, nepřísluší mi to.“

Projednával s vámi někdo nebo vás informoval o tom, co se chystá?

„V komunikaci se zástupci ministerstva zdravotnictví jsem permanentně. Jak říkám, tahle restrikce mě příliš nepřekvapila, trochu jsem s ní počítal. Ale nejde o to, že by měl s námi někdo ta opatření projednávat. Je to reakce na mimořádnou situaci, která tu panuje. My se jí musíme přizpůsobit.“

Nesnažili jste se nějak vysvětlit, že by mohlo být na zápasech třeba víc očkovaných? Řada klubů v tomto směru na fanoušky apeluje.

„Tohle jsou věci, které jsou všeobecně známé. Není to jen o fotbale. Do restaurací mají také přístup jen lidé očkovaní nebo ti, kteří nemoc prodělali. Epidemiologická je taková, jaká je. Výrazně se zhoršuje, tohle je reakce. Nechci to víc komentovat, protože zodpovědnost v tomto směru nemám. Ta leží někde jinde. My to musíme respektovat a udělat maximum pro to, aby byly kluby schopné zápasy organizačně zvládnout a aby se opatření v rámci fotbalových stadionů dodržovala.“

Zvládnou se kluby do víkendu připravit?

„Je to pro ně velká komplikace, ale musí to zvládnout. Jde o vyšší moc, která zasáhla. Ale nemůžu vám teď říct, jakým způsobem to zajistí. Bude záležet na každém klubu, my jim poskytneme maximální součinnost. Chtěl bych zároveň apelovat na všechny fanoušky, aby situaci pochopili a snažili se ji klubům v maximální míře usnadnit.“