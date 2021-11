Vytočený Svědík: Kolaps a ostuda. Závěr jsme jednoznačně podcenili

„Je to trestuhodné. Posledních 20 minut to byla z naší strany ostuda a to včetně střídání, která se také nepovedla. Za 70 minut nedovolíme soupeři skoro nic a za dalších 20 minut, když hrajeme v přesilovce, vstřelí tři góly a ještě má dvě šance,“ řekl na tiskové konferenci Svědík.

Nedovedl si vysvětlit, jak mohli hosté po vyloučení domácího Jakuba Hory v 69. minutě závěr zápasu tak pokazit. „Asi jsme to vzali tak, že když je vyloučený hráč soupeře, nemůže se nic stát. Ale naopak se tím ukázalo, že nesmíme slevit z našeho stylu hry. Když se k tomu chováte takto, budete po zásluze potrestán. Závěr utkání jsme jednoznačně podcenili,“ uvedl Svědík.

Jeho svěřenci před týdnem slavili vysokou domácí výhru nad Spartou 4:0. Dostali se na druhé místo tabulky a pokud by v Českých Budějovicích zvítězili, mohli se minimálně do neděle bodově dotáhnout na vedoucí Slavii.

„Nemyslím si, že bychom to podcenili po Spartě. Tohle byl prostě kolaps v tomto konkrétním utkání a podcenění nastalých situací. V hodnocení utkání budu velmi přísný, na druhou stranu máme stále tři zápasy do konce podzimu. Dnes to bylo varování, aby naše výkony byly lepší a to hlavně po celou dobu zápasu,“ řekl Svědík.

Připustil, že si ze své kariéry nevzpomíná na podobný obrat v zápase. A to především kvůli tomu, že vedoucí tým dohrával v přesilovce. „Myslím si, že hráči si tohle budou pamatovat hodně dlouho,“ prohlásil Svědík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 72. M. Valenta, 82. Bassey, 85. Bassey Hosté: 19. Kalabiška, 52. L. Sadílek Sestavy Domácí: Vorel – Skovajsa, Sladký, Králik (C), Čolić (90+5. Michal Škoda) – Hora, Čavoš (64. M. Valenta) – Van Buren, Mihálik (64. Vais), Mršić (46. Tolno) – Bassey (90+7. Javorek). Hosté: Nguyen – Reinberk (88. Vecheta), Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – Holzer (75. Tomič), Kohút (66. V. Daníček) – Havlík, L. Sadílek (88. O. Šašinka), M. Petržela (75. Navrátil) – Jurečka. Náhradníci Domácí: Šípoš, Tolno, Škoda, Vais, Javorek, Valenta, Brabec Hosté: Bajza, Daníček, Tomič, Vecheta, Šašinka, Navrátil, Šimko Karty Domácí: Hora (č), M. Valenta, Kohout (asistent trenéra), Horejš (hlavní trenér) Hosté: L. Sadílek, Havlík, V. Daníček, Luboš Přibyl (trenér brankářů) Rozhodčí Ginzel – Váňa, Novák – Szikszay. VAR: Petřík. AVAR: Hurych. DFA: Mikel. TD: Rampáček. Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 822 diváků

