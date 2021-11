Růsek má formu: Vyrovnávací gól nás nepoložil, pořád jsme šlapali

Máte za sebou dokonalý týden?

„Škoda remízy s Hradcem v minulém kole. Kdybychom vyhráli, bylo by to parádní. Ale to, co následovalo potom, bereme. Postup v poháru i výhra nad Pardubicemi se počítá.“

Máte se po slabším období od čeho odpíchnout?

„Rozhodně. Do konce podzimu nám zbývají tři ligové zápasy, v kterých chceme uhrát co nejvíc bodů.“

Ještě k vyhrané partii s Pardubicemi: tři minuty po vašem gólu soupeř vyrovnal na 1:1. Nebál jste se, že to s vaším týmem zamává?

„Je pravda, že v předchozích zápasech nás inkasovaný nebo vyrovnávací gól pokaždé dostal dolů, psychicky i herně. Proti Pardubicím to naštěstí bylo jinak: pořád jsme šlapali a zaslouženě jsme vyhráli.“

První poločas byl ještě vyrovnaný, ale ve druhém jste třemi góly rozhodli. Čím jste soupeře přehráli?

„Důležitý byl gól na 3:1, díky němu jsme mohli hrát víc na brejky. Pardubice nám v tom dávaly velký prostor a přidali jsme ještě čtvrtou a pátou branku.“

Bonusem je posun do elitní šestky. Je pro vás velké lákadlo zůstat v ní natrvalo?

„Tabulku máme pořád před očima. Říkáme si, že když už jsme takhle nahoře, rádi bychom tam zůstali co nejdéle.“