Liberec cítí zranitelnost favorita. Sparta to zvládne, míní Holoubek

Bezmoc, rozhazování rukama, vyčítavé pohledy mezi obránci. Tehdy na konci srpna Sparta nekompaktní mužstvo vyškolila. Ve druhém poločase nasázela slabému Slovanu čtyři góly, nakonec to bylo za bůra. Tahle doba je ale pryč. Severočeši zvládli namalovat za hrůzostrašným startem ligy možná až překvapivě rychle tlustou čáru. Bilance od trenérské rošády a posílení týmu mluví jasně.

Šoupou se zpátky do první šestky…. „Jak rychle šly výkony dolů, musely jít zase nahoru. A díky tomu určitě nyní panuje dobrá atmosféra,“ přemítá David Holoubek, jenž vedl jak liberecký Slovan, tak pražskou Spartu. Uvědomuje si, že nahoru týmu pomohly hráčské i trenérské změny. „Nemůžete vyměnit všechny hráče, takže odejde a přijde trenér. Vedení nemělo trpělivost, ale jsem bytostně přesvědčen, že by se klub zvedl i pod Pavlem Hoftychem, kdyby mu přišly posily.“

Luboš Kozel zatím dovedl Slovan k šesti výhrám, jedné remíze a dvěma prohrám (na Slavii 1:3 a s Baníkem 0:2). „Klape jim to, vážně jo,“ uznává Holoubek.

SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:5. Nevídaná kanonáda a excelentní mladíci s Panákem

V severočeské kabině ale optimismus tlumí. „Spartě se dvakrát nepovedl zápas a o to horší to pro nás bude. Pražané udělají vše, aby prohry napravili,“ připomíná asistent trenéra Miroslav Holeňák debakl na Slovácku 0:4 a selhání s Rangers 0:2. „Ale Sparta má pořád velkou kvalitu, i když se jí třeba nedaří výsledkově. Na druhou stranu víme, jakou máme za sebou sérii a jak moc o ni nechceme přijít,“ dodává. „Liberec vyhrál poslední čtyři zápasy, pokaždé dal dva góly. Sparta to nebude mít lehké,“ říká Holoubek. „Očekávám, že Pavel Vrba udělá změny v sestavě, což zase bude minus pro hosty. Hráči se budou chtít trenérovi ukázat a zabojovat o základ.“

Rotaci základní jedenáctky musí vynuceně udělat také Severočeši. Chybět budou stoper Dominik Plechatý a záložník Filip Havelka, nastupující pravidelně. Ale na severu hostují právě ze Sparty a nemohou naskočit. Po čtyřech žlutých kartách bude mimo hru také Jan Matoušek. „Sparta bude chtít odčinit porážky, udělá cokoliv v rámci svých možností, aby zápas zvládla,“ pokračuje Holoubek.

Těší se na Júsufa Hilála a Ľubomíra Tuptu. „Budou se konfrontovat se špičkou tabulky, jsem na ně zvědavý. Každopádně se na hře projevuje rukopis trenéra, povedlo se mu přesvědčit hráče o jeho stylu,“ hodnotí Holoubek. „Liberec bude v klidu, může jen překvapit. A to je zase jeho výhoda,“ uzavírá.

