Spasitel Pulkrab, nová jednička i Frýdek střelec. Co ukázala Sparta?

Jak je důležité mít Matěje Pulkraba... Ačkoliv sparťanský útočník nepatří k horkému zboží, o které by se evropští skauti rvali, buduje si na Letné silnou pozici. Alespoň u trenéra Pavla Vrby. Již podruhé v řadě rozhodl dravý forvard domácí ligový zápas. Na dva góly proti Teplicím navázal vítěznou trefou proti Liberci. Co dalšího nedělní duel ukázal?

Holec, nová jednička Sparty? Když se postavil mezi tři tyče ve čtvrtečním utkání Evropské ligy na Rangers, byl to pro všechny šok. Nominace gólmana Dominika Holce do ligové bitvy se Slovanem už nikoho moc nepřekvapila. Slovenský brankář totiž ve Skotsku obstál a na dobrý výkon navázal i v neděli večer. Skvělým zákrokem proti ložence Ľubomíra Tupty totiž v samotném závěru Spartě zachránil dva body. „Holec nás při samostatném úniku soupeře podržel, byl to výborný zákrok. Nezklamal nás, takže není důvod teď něco měnit," prohlásil trenér Pavel Vrba. Rumun Florin Nita se tak do branky nejspíš nějaký čas nepodívá… Sparta - Liberec: Tupta mířil sám na Holce! Ale brankáře neprostřelil

Ukotvený Pulkrab Trvalo to dlouho. Určitě déle, než by si Sparta představovala. Vlastně řadu let. Teď se ale zdá, že se povedlo Matěje Pulkraba ve struktuře prvního týmu napevno ukotvit. Důrazný útočník se během podzimu stylizoval do role žolíka. Co je ale mnohem důležitější, je jakýmsi zachráncem Letenských. Na začátku listopadu coby střídající hráč pomohl dvěma góly zlomit odpor Teplic, ještě pár týdnů předtím pak svou prací udělal v nastaveném čase vítězný gól pro Adama Hložka v duelu s Mladou Boleslaví. V neděli večer pak do třetice v samotném závěru rozhodl důležitou bitvu s Libercem. Pulkrab tak znovu potvrdil, že je svými dispozicemi ideálním hráčem do rozjetých zápasů. Je důrazný, poctivý, dokáže se náramně orientovat v pokutovém území soupeře. K trvalému pobytu v základní sestavě mu chybí větší rychlost i preciznější práce s míčem, i v téhle „vedlejší“ roli ale může Spartě tahat trny z paty. Zatím tenhle úkol zvládá na jedničku. „Matěj je klasický hrotový útočník. Hraje to odmala, dokáže udržet balony, tím hodně pomáhá hráčům z druhé vlny. Dokáže nám pomoct,“ chválil Vrba. Sparta - Liberec: Krejčí prodloužil na Pulkraba, který docpal míč do sítě! 2:1

Karabec si křikl o další šance V lize nastoupil od úvodní minuty poprvé od 21. srpna. Nabídnutou příležitost chytil Adam Karabec pevně pod krkem. Nejen že vstřelil rychlý gól, ale i svým výkonem patřil k nejlepším hráčům Sparty v duelu s Libercem. Hlavně prvních třicet minut bylo plně v jeho režii. Kombinace na jeden dotek, hlava nahoře, skvělé vidění hřiště i cit pro hru. Tyhle všechny dovednosti osmnáctiletý talent názorně osvědčil. „Adam Karabec má osmnáct roků, Hložek devatenáct, Minčev dvacet, Krejčí mladší dvaadvacet… Tihle kluci svou kariéru teprve začínají. Věříme, že je takové zápasy budou posouvat dál a dál. Pokud to budou zvládat tak, jako se to proti Liberci povedlo Karabcovi, bude to jenom dobře. Dostane další příležitosti, ale buďme trpěliví a nezapomínejme na to, že nikdo v lize nedává takový prostor mladým jako Sparta,“ konstatoval Vrba. Sparta - Liberec: Karabec vyplaval na zadní tyči a posílá domácí do vedení! 1:0

Oslava (konečně) s výhrou Slavnostní zápas. Pro Spartu v posledních letech hotová muka. Tradice obnovená v roce 2018 totiž Letenským moc radosti nepřinášela. Retro dres býval jediným zážitkem fanoušků, kteří zavítali na stadion. Ze tří zápasů uhráli Pražané jen dva body. To už je pryč. V 16. kole FORTUNA:LIGY si hráči v nezvyklé bílé kombinaci poradili s Libercem 2:1. Poslední výhra se datovala z utkání v narozeninovém dresu v roce 2013, kdy Pražané doma přejeli Mladou Boleslav 4:1 v černých barvách. „Vůbec jsem o takové statistice nevěděl,“ reagoval trenér Pavel Vrba. Na dotaz, zda si retro dres schová na památku, všechny na tiskové konferenci rozesmál. „Já ho vůbec nedostal, leda že bych ho vzal nějakému hráči,“ smál se. Sparta a retro dresy 2021 Sparta – Liberec 2:1 2020 Sparta – ČB 2:4 2019 Sparta – ČB 3:3 2018 Sparta – Jablonec 0:0 2013 Sparta – Mladá Boleslav 4:1 2011 Sparta – Slavia 3:0 (jen nástup před výkopem) Sparta navlékla výroční dresy • Foto ČTK