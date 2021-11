Ousou po gólu vysvětluje, jak se zjevil na hrotu: Trenéři nám to usnadňují

Sám si tu akci rozehrál. A pak ji taky luxusně zakončil, a to je stoper. První gól pro AIHAMA OUSOUA (21) ve Slavii, krásný volej pod břevno, zvyšoval tím na konečných 3:0. „Úžasné, jsem velmi šťastný,“ radoval se švédský obránce nejen ze svého úspěchu, ale i ze suverénní výhry nad Teplicemi.

Kde jste se vůbec na hrotu útoku vzal?

„Trenéři nám to usnadňují, že nám přiřazují protihráče, abychom věděli, kdy jít ve správném momentu do útoku. Když nás nikdo nepresuje, můžeme jít dopředu a jiný hráč za nás zaskočí. Tak jsem šel, cítil jsem, že je ta pravá příležitost. Viděl jsem, jak na mě letí křížný balon, snažil jsem se to správně trefit a povedlo se.“

Úleva, ne? Gól jste mohl dát už v předchozích zápasech?

„Konečně. Trochu jsem na to myslel, pro mě jsou stejně to nejdůležitější čistá konta, a když k tomu ještě dám gól… Jsem opravdu velmi šťastný.“

Jak vám vyhovuje spolupráce s kolegou Tarasem Kačarabou a brankářem Alešem Mandousem? Vypadá to, že jste stále víc sehraní.

„Skvělé. Střádáme čistá konta, to je nejdůležitější, odehráli jsme další dobrý zápas. Aleš i Taras, ale obecně každý kolem mě má dobrou formu, navzájem si tím pomáháme a děláme si to jednodušší. Teď vyhráváme, je třeba v tom pokračovat.“

Nekomplikoval vám výkon zhoršené počasí? Přece jen přes den začalo sněžit, pršet.

„Stav hřiště byl velmi dobrý, lidi tady se o něj starají dobře. Ano, trošku pršelo, trošku sněžilo, ale to někdy ani nevadí, mohli jsme hrát naši hru.“

Jak těžký byl zápas proti Teplicím, když od vás každý očekával snadné vítězství… A na stadionu bylo jen tisíc diváků?

„Je velmi smutné hrát bez diváků, bylo jich tu jen tisíc. Jsem velmi vděčný aspoň těm, kteří mohli přijít a přišli. Ano, vypadá to jako jednoduchý zápas. Ale hodně dělá příprava před ním, ta nám pomohla, aby náš výkon byl dobrý a ne, že vyhrajeme díky tomu, že oni budou špatní.“

Pomohl tomu i brzký – a krásný – gól Nicolae Stancia?

„Je vždycky povzbudivé, když se týmu daří dávat góly a nedostávat je, pomohlo nám to, samozřejmě, dobrý zápas.“

Utekli jste Slovácku, které v sobotu prohrálo v Českých Budějovicích…

„Je to fajn, ale my se musíme koukat hlavně sami na sebe a pokračovat v dobrých výkonech, ne se ohlížet na ostatní.“