iSport podcast: Investice do West Hamu? Vášeň i prestiž. A co Sparta?

V novém iSport podcastu se podíváme i na vyjádření nového spolumajitele West Hamu Daniela Křetínského, v němž naznačuje, jak by chtěl klub rozvíjet. A také na opci, kterou vyjednal na koupi celého klubu pro svou společnost 1890s holdings. Co může znamenat vlastnictví obou klubů i pro Spartu, kam by mohl nově letenský klub směřovat a s jakými záměry vlastně Křetínský pořizuje West Ham?