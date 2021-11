Křetínský může koupit celý West Ham. Existuje dohoda i cena, píší v Anglii

Co je pro českého miliardáře, kterému patří také pražská Sparta, klíčové? Cena za londýnský klub je v dohodě se současnými vlastníky Davidem Sullivanem a Davidem Goldem údajně pevně stanovená v dokumentech zanesených do obchodního rejstříku. Opce je časově omezena. Nezmění se ani ve chvíli, pokud by West Ham postoupil do Ligy mistrů a hodnota klubu by stoupla.

Křetínského investice za jeho současný podíl se podle odhadů pohybovala v rozmezí mezi 180 až 200 miliony liber (5,4 a 6 miliard korun), celková hodnota klubu je odhadována na 650 až 700 milionů liber. (19,7 až 21,2 miliard korun).

Guardian připomíná, že jakýkoliv prodej rozhodujícího balíku akcií před březnem 2023 by pro současné majitele znamenal, že by museli 20 procent z takové částky odevzdat městu prostřednictvím společnosti ovládající londýnský Olympijský stadion, kde West Ham působí v dlouhodobém pronájmu. I proto by nemělo dojít podle ostrovních médií dříve.

Tým „Kladivářů“, v němž působí i čeští fotbaloví reprezentanti Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, je aktuálně čtvrtý v tabulce anglické Premier League. V Evropské lize si West Ham ve čtvrtek zajistil postup ze skupiny do osmifinále.

West Ham je drahý, ale koupě dává smysl. Má nevyužitý potenciál, soudí britský novinář

Vyjádření Daniela Křetínského pro Evening Standard: Jaké má záměry ve West Hamu?

„Historické pouto mezi West Hamem United a Českou republikou je silnější, než mnozí fanoušci v širším fotbalovém světě naplno vnímají. Je to spojení, které začalo už v roce 1990, kdy se Luděk Mikloško, česká brankářská legenda, upsal do služeb Hammers.

Od té doby Luďka následovalo několik dalších hráčů z jeho vlasti, včetně současného tria Claret and Blue - Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále. Takže jsem vlastně jen další Čech, který se vydal po této už vyšlapané cestě.

Naše investice pozitivně ovlivní a zlepší kapitálovou strukturu klubu, zpočátku umožní snížení dlouhodobého dluhu a také zvýší schopnost směřovat vytvořené prostředky do klíčových oblastí. Doufám, že naše obchodní prozíravost a fotbalové zkušenosti budou pro West Ham United prospěšné.

Přišli jsme podpořit klub, ale abych usměrnil očekávání fanoušků – neznamená to velké výdaje v lednovém přestupovém období. Velmi na mě zapůsobila práce Davida Moyese a jeho týmu, kteří po dlouhou dobu stále zlepšují výsledky klubu. Tento postupný vývoj je podle mého názoru nejzdravější způsob, jak vybudovat silný klub na pevném základě a se správnými postoji a kulturou.

Mluvím ze zkušenosti. Snažili jsme se totiž před pár lety uspěchat vývoj Sparty Praha a výsledky byly zklamáním. Zkvalitňování kádru je samozřejmě skvělé, ale preferujeme postupnou cestu, která zachovává a chrání étos klubu a jeho hodnoty, včetně týmového ducha.

Úspěch vyžaduje, aby se pozornost soustředila stejně na akademii a první tým. Vždyť světově uznávaná akademie West Hamu si zaslouží velkou pozornost.

Nedílnou součástí dnešního fotbalu je totiž práce s mladými hráči, stejně jako zapojení klubu do lokálních komunit a další sociální iniciativy. Musíme využít sílu našeho sportu ve prospěch společnosti. Schopnost fotbalu ovlivnit lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí je jedinečná. Máme povinnost tuto schopnost využít. Těším se, že v tomto smyslu pomůžu dál rozvíjet dobrou práci v klubu.

Jedinečná síla fotbalu nepochází pouze z jeho přitažlivosti, ale také z celkově příznivých podmínek. K hraní fotbalu toho moc nepotřebujete, a proto má šanci uspět každý. Vzpomínám si na bývalého hráče Sparty Praha, který do střední školy neměl pořádné boty a hrál téměř naboso. Přesto měl nakonec skvělou kariéru jak v domácí tak i Evropské lize.

Vaše národnost nebo ekonomické zázemí se na hřišti prostě nepočítá. Roli hrají jen vaše schopnosti, duševní síla, charakter a ochota dřít. Dnes může vyhrát kdokoli se správným odhodláním. Tento klíčový princip musíme chránit. Protože to je důvod, proč může fotbal tolik inspirovat.

Je třeba odolat pokusům o vytváření jakýchkoliv bariér. A to jak pro hráče, tak pro týmy, prostě cokoliv, co by narušovalo jinak otevřený a demokratický charakter naší hry. Způsob, jakým se angličtí fotbaloví fanoušci postavili proti navrhované Superlize, byl inspirativní. Ukázalo se, že nejlepší liga na světě je založena na pochopení skutečné hodnoty fotbalu.

Fanouškovská základna Hammers je jedním z důvodů, proč jsem se chtěl stát součástí klubu. Příznivci West Hamu patří k těm nejvášnivějším a nejinformovanějším o svém klubu a fotbalu celkově. Chápu, že přesun na Londýnský stadion byl pro některé zpočátku náročný, ale atmosféra je neuvěřitelná. Měl jsem možnost to zažít na vlastní kůži – na zápasech s Leicesterem City a Liverpoolem. A oba dny byly nezapomenutelné.

Celý život jsem fandil Spartě Praha a 17 let jsem předsedou představenstva tohoto klubu – miluji fotbal a v hloubi srdce jsem jeho fanouškem. Jsem opravdu nadšený potenciálem West Hamu a tím, že přicházím na palubu v době, která je pro klub tak pozitivní. Rád bych poděkoval všem zúčastněným, zejména Davidu Sullivanovi, Davidu Goldovi, Trippu Smithovi a Karren Bradyové, za jejich profesionalitu během našich jednání.

Nakonec bych rád poděkoval fanouškům West Hamu za vřelé přijetí. Je pro mě obrovskou poctou stát se součástí tohoto skvělého fotbalového klubu a nemohu se dočkat, až se k nim zase brzy připojím na Londýnském stadionu. Kladiváři do toho!“