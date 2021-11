Rozpaky u Součka: únava a horší forma. Fanoušci řeší, proč pořád hraje

V lednu to budou dva roky, co Tomáš Souček zamířil ze Slavie do West Hamu. Nástup měl úžasný, místo v základní sestavě získal okamžitě. A v minulé sezoně se z pozice defenzivního záložníka dokonce stal nejlepším ligovým střelcem týmu. Zkrátka bomba. V poslední době už ale jeho výkony přece jen nejsou tak zářivé, čehož si všímají ostrovní média i fanoušci „kladivářů“. Podle nich by český reprezentant potřeboval odpočinek a existuje prý jen jediný důvod, proč trenér David Moyes Součka ještě neposadil.

West Ham má ročník rozjetý výborně. V Evropské lize si s předstihem zajistil postup ze skupiny, v Premier League je čtvrtý. Byť poslední dvě porážky na půdě Wolves (0:1) a Manchesteru City (1:2) náladu v mužstvu trochu pokazily.

„Je to frustrující. Všichni jsme z výsledku zklamaní. Vložili jsme do toho velké úsilí a bojovali až do konce. Za to jsem rád. Ukázali jsme dobrého týmového ducha, jsem na mužstvo hrdý. Bohužel výsledek nebyl takový, jaký jsme chtěli,“ hodnotil Souček pro klubovou televizi nedělní porážku na sněhu v Manchesteru.

Šestadvacetiletý středopolař odehrál celý zápas, v Premier League od srpna zatím chyběl jen dvanáct minut na hřišti Evertonu. Naskočil i do všech dosavadních utkání na evropské scéně, jediné úplné volno dostal v duelu Ligového poháru. A extrémní vytížení podle mnohých způsobuje, že Součkova výkonnost už jednoduše není tak skvostná. Čistě řečí čísel má v nové sezoně jeden gól a jednu asistenci.

„Ve středu pole ho City obcházeli příliš snadno. Jeho bídná forma začíná pro West Ham znamenat velký problém,“ píše po neděli na Součkovu adresu server football.london.

„Proti City předvedl další vlažný výkon. Od přestupu byl naprosto skvělý, v posledních měsících ale působí hodně vyčerpaně. Zjevně mu trochu chybí i herní sebevědomí,“ přidává v článku věnovaném jen českému záložníkovi web hammers.news, který sdružuje fanoušky West Hamu.

Celý text nese prostý název: Jediný důvod, proč Souček ještě nebyl posazen? Autoři zmiňují, že reprezentační kapitán sice nepodává ideální výkony a potřeboval by si odpočinout, v jedné herní dovednosti je ale pro mužstvo pořád naprosto klíčový.

„České eso, které měří přes metr devadesát, je pro nás životně důležité při bránění standardek. Ve 13 zápasech Premier League Souček vyhrál 44 vzdušných soubojů, víc než kterýkoli jiný záložník. Místo něj by mohli hrát Král, Lanzini nebo Noble, nikdo z nich ale není ve vzduchu ani zdaleka tak dobrý,“ upozorňuje server příznivců.

A trenér David Moyes tak má dilema. Nechat oporu středu pole odpočívat, zároveň se ale muset smířit s tím, že West Ham bude ze vzduchu zranitelnější? Nebo na Součka prostě pořád spoléhat a věřit, že najde větší herní pohodu?

Sám fotbalista věří, že dvě ligové prohry v řadě mužstvo nijak nepoznamenají. „Musíme se z porážky oklepat a dobře se připravit na středeční zápas s Brightonem. Je to pro nás velký duel, potřebujeme vyhrát. Tři soutěžní utkání za sebou jsme hráli venku, teď se to otočí. Věřím, že fanoušci nás poženou na maximum a my jim to oplatíme výsledkem,“ vzkázal Souček.

Bude zase v sestavě?