Petržela: Rachot o půli, pak ticho! Od kolapsu s námi trenér nemluvil

Takový průběh si nepředstavovali ani v těch nejhorších snech. Fotbalisté Slovácka opět bojují v nejvyšších patrech tabulky FORTUNA:LIGY. Nebýt fatálního selhání v Českých Budějovicích, dělili by se s Plzní dál o druhé místo. Jenže na jihu Čech tým z Uherského Hradiště ztratil prakticky vyhrané utkání.

Na bodový zisk nestačilo dvougólové vedení proti v deseti hrajícímu soupeři. Červenou kartu viděl v 69. minutě Jakub Hora a hned tři minuty poté se začal rodit velký zvrat. Že to do té doby bylo růžové? Kdepak. To si myslel i bývalý útočník Zbrojovky Brno, Žižkova či Slavie Petr Švancara. „O přestávce to muselo být: Hoši, super, jen tak dál,“ prohlásil v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport směrem k záložníkovi Slovácka Milanu Petrželovi. Ten ho ale vyvedl z omylu.

„V poločase jsme vedli 1:0 a ještě nedali penaltu. Přišli jsme do kabiny a začal rachot. Trenér nadával, že je to málo a špatné,“ prozradil Petržela. „Jen jsme se na sebe v kabině dívali. Přišli jsme na druhý poločas, dali na 2:0 a pak to šlo z kopce,“ vrátil se k dění v zápase.

Po snížení Matěje Valenty se totiž krátce po sobě dvakrát trefil Fortune Bassey a zařídil Dynamu tři body. „Je to trestuhodné. Posledních 20 minut to byla z naší strany ostuda a to včetně střídání, která se také nepovedla. Za 70 minut nedovolíme soupeři skoro nic a za dalších 20 minut, když hrajeme v přesilovce, vstřelí tři góly a ještě má dvě šance,“ zlobil se trenér Slovácka Svědík na tiskové konferenci.

Pak ale dle Petrželových slov na bouřku v kabině nedošlo. „Trenér do šatny nepřišel. Seděl ve své kabině, hlava dole a přemýšlel nad tím. My byli naštvaní, dívali se jeden na druhého, byli ticho. Nikdo nic neříkal. Vysprchovali jsme se a jeli domů,“ řekl rekordman v počtu startů v české nejvyšší fotbalové soutěži (438).

Klid byl údajně i následně v autobuse. „I tam byl trenér potichu. Seděl tam, má své místo, díval se z okna dopředu, jak se jede. Taky mu to v hlavě šrotovalo, co udělal špatně on, co my. Od té doby s námi ještě nepromluvil. Čeká se do středy,“ uvedl Petržela.

Toho čeká o víkendu speciální duel. Do Uherského Hradiště totiž přijede Plzeň, v jejímž dresu získal čtyři mistrovské tituly. „Já samozřejmě Milanovi fandím, ale tato ztráta (v Českých Budějovicích) mě kvůli Plzni nemrzí, jsme rádi. My jsme vyhráli 6:0 a podobné to bylo vloni. S Teplicemi jsme zvítězili 7:0 a pak přijeli na Slovácko, že je tam vylupeme a dostali jsme búra (pozn. red. Slovácko zvítězilo 4:0). Doufám, že se historie nebude opakovat a Plzeň to zvládne,“ přál si další explzeňský fotbalista David Limberský.

