Bucha se dočkal, na gól spotřeboval 29 střel. Bílek věří, že ho to posílí

Pálí často, pálí rád. Ale vesměs naprázdno. Pavel Bucha musel vyslat 29 střel, než se dočkal prvního gólu v tomto ligovém ročníku. Přispěl jím k demolici Bohemians 6:0, kterou se Plzeň dobře nastavila před náročným výjezdem na Slovácko. Je to k nevíře, ale třiadvacetiletý záložník se předtím trefil naposledy 12. srpna v kvalifikaci Konferenční ligy proti The New Saints (3:1).

Má dvě tváře. Tu ošklivou ukázal Pavel Bucha proti Bohemians ve 34. minutě, když bezohledně a naprosto zbytečně šlápl do Vladislava Levina. Prošlo mu to bez trestu, jako už v minulosti několikrát, když si coby majitel subtilní postavy spletl bojovnost s pseudoagresivitou a důraz se zákeřností.

Jinak však odchovanec Slavie v sobotu perlil a demonstroval svou výjimečnou kvalitu, kreativitu a přehled. Akci před druhým gólem rozjel epesní patičkou na Jhona Mosqueru, na třetí gól nabil kolumbijskému spoluhráči skvělým pasem za strnulou obranu hostí.

„Byla to nádherná akce, ze středu pole jsme trefili rozběhnutého hráče, který to krásně zakončil. Nejhezčí ze šesti gólů, co jsme dali,“ rozplýval se i jindy odměřený trenér Michal Bílek.

Po přestávce pak Bucha zvýšil na 4:0 střelou z dálky, kterou z dosahu gólmana Huga Jana Bačkovského nešťastně tečoval Levin.

Trochu překvapivě šlo o vůbec jeho první trefu v tomto ligovém ročníku. Potřeboval na ni šestnáct kol a 29 střel, přitom v předchozích dvou sezonách se prosazoval hned od začátku. Celkem má na kontě v devadesáti startech devatenáct branek, produktivita je tedy jeho silná stránka.

Střelecké statistiky Pavla Buchy F:L 2021/22 29 střel 18 zpoza vápna 48,3 % na branku 1 gól 2,45 xG (xG – očekávané góly) Zdroj: Wyscout

A Bílek věří, že zase bude.

„Je důležité, že se střelecky prosadili hráči, kteří na to dlouho čekali. Pro jejich sebevědomí je to výborné. Do dalších zápasů nám to pomůže,“ prohlásil. „Obecně jsme potřebovali, aby se trefili hráči ze středu pole. Věřím, že ho to posílí, střelu má výbornou, hodně se do toho tlačí,“ dodal pak konkrétně k Buchovi.

Čísla Bílkova slova potvrzují. Hráč s číslem 20 je sice čtrnáctým nejčastěji střílejícím hráčem v soutěži, ale pouze necelá polovina (48,28 %) jeho pokusů trefila cíl. Zčásti je to samozřejmě tím, že hned osmnáctkrát pálil zpoza pokutového území, tedy z méně připravených a výhodnějších pozic. Tomu odpovídá i metrika xG, tedy očekávaných gólů, která v jeho případě dosahuje zatím nízké hodnoty 2,45. Teoreticky tedy měl mít v tuto chvíli na kontě jen o půldruhé branky více. Buchovým statistikám navíc ubližuje i fakt, že přestal kopat penalty, Jean-David Beauguel ho k nim prostě nepouští.

Gólman Slovácka Filip Nguyen by se nicméně měl v neděli mít raději na pozoru.