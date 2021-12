Slovácko po šoku vyvětralo, Svědík už nemlčí. Kalabiška popsal, co se dělo

Mlčel. Až do středy. Trenér Slovácka Martin Svědík se po skličující porážce 2:3 v Českých Budějovicích uzavřel do sebe, zklamání v sobě nechal vydusit. Potichu absolvoval cestu zpátky z jihu Čech a k týmu se naplno připojil dnes při dvojnásobném tréninku. Dopoledne byl ještě zticha, až při odpoledním videu ho bylo zase slyšet. „Tam začal mluvit,“ líčí pro iSport.cz bek Jan Kalabiška.

Dusno ve Slovácku bylo po čtyřech dnech vyvětráno. Přežil jen pocit zbytečně nedodělané práce v Českých Budějovicích, kde čtvrtý tým tabulky nechal navzdory vedení 2:0 a přesilovce proti deseti všechny body. „Tým si uvědomuje, že je silný a dobře nastavený. Hráčům věřím,“ vzkazuje sportovní manažer Veliče Šumulikoski.

Dopoledne posilovna, bago, sprinty. Tuhle fázi středečního tréninkového dne ještě nechal Martin Svědík plynout bez svých slov. Až před odpoledním režimem si vzal slovo. Na programu bylo hodnocení zpackaného závěru minulého utkání a Svědík se do toho obul.

Ovšem konstruktivně, bez velkých emocí, jimiž je proslulý. Od soboty už byl vyklidněný, vytrápený. „Nic hrozného to nebylo. Neřval, nenadával. V pohodě,“ popisuje levý obránce Kalabiška, jeden z tahounů čtvrtého celku tabulky.

Komplet s celým realizačním týmem se Slovácko sešlo až dnes. Nedělní pozápasový trénink Svědík jako obyčejně vynechal, v pondělí bylo volno a v úterý jen individuální příprava. Dost času na to, aby si trenér dal pocuchané nervy do pořádku. To se povedlo. A jeho mlčení v autobuse? To je běžné. I po vyhraném utkání. „Přišel mi stejný jako pokaždé, když se prohraje,“ posuzuje Kalabiška koučovo chování po Českých Budějovicích, na jehož hřišti Slovácko dlouho dominovalo.

Konečná prohra 2:3 byla vzhledem k okolnostem absolutním šokem. „Už jsem to hodil za hlavu. Stane se. Teď to bohužel potkalo nás. Hráči mají sílu, aby se vrátili zpátky. Sedmdesát minut jsme hráli výborně,“ upozorňuje manažer Šumulikoski. „Je jasné, že trenér byl zklamaný, ale už je v pohodě. Stejně to nikdo nevrátí,“ ujišťuje před nedělním šlágrem s Plzní.

Na videu si hráči důkladně prohlédli, jak nechali dvakrát lehce zakončit Fortuna Basseyho. Samozřejmě s odborným komentářem trenéra. „Budějovice si nezasloužily vyhrát. Měly i trošku štěstí, hlavně při třetím gólu. Přihrávka, která ho vysunula, to byl spíš odkop. Ale naše chyba, že jsme ho (Basseyho) nechali jeden na jednoho. Jiný hráč by to asi neproměnil. U takového hráče už se nám to snad příště nestane,“ doufá Kalabiška, jenž na zbytečnou porážku postupně zapomínal po návratu domů. Nejhorší byla cesta autobusem z jihu Čech „Když přijdu domů za rodinou, většinou to házím za hlavu.“

V neděli proti Plzni si dají Svědíkovi svěřenci enormní pozor, aby se něco takového neopakovalo. „Trenér nám připomínal některé předchozí zápasy, kdy jsme si to v závěru zkomplikovali. Třeba v Boleslavi jsme vedli 5:1 a nakonec to skončilo 5:3. I s Teplicemi jsme dostali na konci kontaktní gól. Říkal, že to měl být zdvižený prst a jednou by se nám to mohlo vymstít,“ shrnuje levý obránce Slovácka.