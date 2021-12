Necidovo probuzení? Snad ho gól nakopne, věří kouč Bohemians

Pozor, pálí číslo 37! Do třetice všeho dobrého u Tomáše Necida neplatilo, na první gól v sezoně si musel počkat až do svého dvanáctého zápasu. Exreprezentační útočník Bohemians se trefil po půl roce, ve středeční ligové dohrávce dal pointu pohodovému vítězství 3:0 nad utrápenou Karvinou. Co to znamená? Že se trefilo už pět ze šesti útočníků „klokanů“, kteří na podzim nastoupili.