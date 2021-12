98 tisíc followerů, nová smlouva. Hradecký Kadeřábek je v kurzu

V létě se Hradec vrátil po čtyřech letech do FORTUNA:LIGY. Načež v kanceláři Jiřího Saboua došlo k jedné dohodě: za postup dostaneš vylepšenou smlouvu. Adresátem vzkazu byl Jan Mejdr.

Trochu se to táhlo. Tři měsíce se jednalo. Ladily se parametry. Detaily se musely upravovat. Nakonec si obě strany plácly. Kontrakt byl signován. „Honza hrál doteď za druholigovou smlouvu, teď mohu s uspokojením říct, že má konečně ligovou. Došlo k navýšení platu, byť samozřejmě v poměrech Hradce,“ říká Jiří Stejskal, hráčův agent ze společnosti MSG Agency.

„Výraznou měrou nám pomohl k postupu do ligy. I teď je pro nás základním kamenem sestavy. Dohodli jsme se na vylepšení stávajícího kontraktu,“ potvrzuje Sabou.

Ten je nyní datován do léta 2024. Hradec si délkou smlouvy chrání investici. Vzhledem ke skvělým Mejdrovým výkonům v nejvyšší soutěži je vysoce pravděpodobné, že po něm mohou hodit okem finančně stabilnější kluby v tuzemsku, případně v zahraničí.

„Na své pozici patří mezi nejlepší hráče v soutěži,“ soudí sportovní manažer klubu Jiří Sabou.

„Potřebuju, aby se Honza soustředil na Hradec, a nemyslel na nějaké sladké zítřky. Žádná konkrétní nabídka na stole neleží, ale co si budeme povídat, diskuse na různá témata probíhají,“ tvrdí Stejskal. „My ale nikoho prodávat nechceme. Žádný výprodej nechystáme. Naopak. Chceme se posílit, být ještě stabilnější. V tuhle chvíli nemáme nabídku na žádného našeho hráče, ale zároveň nikomu nebudeme šlapat po štěstí, když to bude mít pro obě strany smysl“ vypravuje Sabou.

Není se čemu divit. Mejdr hraje vážně skvěle. V defenzivních i ofenzivních parametrech patří k naprosté špičce Hradce Králové. Přitom hraje teprve první sezonu ve FORTUNA:LIZE.

Stylem boje extrémně připomíná reprezentační zadáka Pavla Kadeřábka, toho času hráče bundesligového Hoffenheimu. Je totiž stejně mobilní, stejně urputný, fyzicky totálně připravený, silné nohy, vymakané tělo. Ve výbavě má přesný ostrý centr. Zvládne odehrát klasického krajního beka i halvbeka. Pro Východočechy je jen stěží nahraditelnou součástkou. I třeba proto, že v uplynulých čtyřech duelech neklesla jeho úspěšnost v osobních soubojích pod 62,5 procenta. Proti Olomouci vykázal 80% úspěšnost, minule s Karvinou 75%.

„Mejdži k nám přišel ze Sokolova před dvěma lety jako málo známý hráč, moc se mu nevěřilo. On ale udělal velký posun. Má píli, houževnatost, maká na sobě. V kádru máme hodně kluků, co hrají ligu prvním rokem. Ovšem Honza do ní vletěl jako uragán. Za první tři zápasy byl třikrát v sestavě kola u vás ve Sportu. Drží si stabilní výkonnost. Jeho vývoj jde správným směrem,“ pochvaluje si hradecký sportovní ředitel.

Mejdr je inteligentní kluk. Respektovaný v kabině, byť není jejím výrazným mluvčím. Vyzařuje z něj klidná síla. Má zdravé názory na život, což nedávno prezentoval v diskusním pořadu Tiki-Taka. Je též úspěšným youtuberem, jeho účet sleduje 98 tisíc lidí!

V Hradci měl zákaz točit videa. Zevnitř klubu nesměl prezentovat vůbec nic. „Tak jsme se dohodli hned na začátku,“ říká Sabou. Přesto se našla cesta, jak nařízení obejít. Mejdr reportážně dokumentoval cestu za postupem do ligy. Šéf o jeho režisérském počinu nevěděl. Asi by to nejspíše zatrhnul… „Mejdži z toho sestříhal hodinové video. Fantasticky se mu to povedlo. Moc se mně to líbilo, ale zákaz platí dál,“ směje se.

V sobotu Hradec přijede do Liberce hájit postavení ve skupině o titul. I díky výkonům Mejdra je nováček na hony vzdálený sestupovým starostem.