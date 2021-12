Trpišovský: Ousou byl skvělý, otřesený Lingr nevypadal vůbec dobře

Těžká práce, co?

„Olomouc byla do nějaké pětadvacáté třicáté minuty nebezpečnější, měla lepší pohyb. Konec prvního poločasu byl z naší strany lepší. To už jsme hráli svoji hru. Měli jsme dvě vyložené šance Schranzem a Olayinkou, které jsme neproměnili. Gólman ani nemusel zasahovat, netrefili jsme bránu. Ve druhé půli jsme zase šance zahazovali, proměnili jsme jen tu jednu.“

Jak jste prožíval závěrečné minuty?

„Tušili jsme, že bude dlouhé nastavení kvůli prodlevám, tak jsme chtěli dát z brejkové situace druhý gól, aby to bylo klidnější a nedošlo k těm dvěma situacím, ke kterým došlo. Měli jsme vést víc, aby závěr nebyl tak hektický. Dostali jsme se trošku pod tlak. Byl to hodně náročný zápas. Sigma hodně napadala, dobře běhala, ve hře byla spousta soubojů. Takový styl zápasu jí vyhovuje, když nemusí úplně tvořit. Má nepříjemné, dobré hráče. Vždycky je to tady těžké. Jsem rád, že jsme to zvládli. Tyhle body by nám mohly chybět.“

Nahrálo vám, že soupeř neměl klasického útočníka?

„Jak v čem. Bylo to atypické. Na jednu stranu byla výhoda, že tam nebyl Růsek nebo Vaněček. To bylo příjemnější z hlediska hlavičkových soubojů. Minule s Pardubicemi je Sigma hodně využívala a Růsek je vyhrával. Na druhou stranu, běžecky to bylo pro stopery nepříjemnější. Daněk i Pablo hráli v první půli velmi dobře. A tři defenzivní pracovití hráči ve středu jim vytvořili dobrý servis. Vznikly z toho některé nepříjemné situace.“

Jak to vypadá se zraněnými Ondřejem Lingrem a Lukášem Masopustem?

„Ondra si stěžoval na žebra a na kostrč. Byl otřesený. Nevypadal vůbec dobře, ani v půli, kdy jsem s ním mluvil. Nebyl vůbec ve své kůži. Maso hlásil zhruba v osmdesáté minutě, že cítí zaďák (zadní stehenní sval), ale že bude hrát do poslední chvíle. Ale Sigma tam měla čerstvé hráče, tak jsme už nechtěli riskovat. Říkal, že ho tam nepíchlo, jen cítil nějaký nekomfort.“

Jak byste okomentoval dva verdikty VAR, které šly ve váš prospěch?

„Penalta byla jasná. Ještě tam prý byl v první půli větší kontakt na Kuchtu. Podle zpráv, co mám, měly být dvě penalty. To druhé (Masopustova ruka) byla hraniční situace. Viděl jsem to jen v reálu, těžké posoudit, když to nevidíte rozfázovaně.“

Nepodcenil Nicolae Stanciu pokutový kop, který namířil obloučkem do břevna?

„Bylo to špatné rozhodnutí. Vím, jak to Nico kope na tréninku, jaké má varianty. Překvapilo mě jeho řešení. Možná chtěl něco změnit, když už jich kopal hodně. Bavili jsme se o tom, že na typologicky takového gólmana (Matúše Macíka) platí spíš rychlé střely po zemi.“

Souhlasíte, že byl stoper Aiham Ousou suverénní?

„Souhlasím, suverénní byl. Hrál skvěle, vyvážel i balony. Měl tam jen dva slabší momenty. Musím na něj prozradit, že má šílenou střelu. Na tréninku si z něj dělám srandu. Ty jeho střely, to je katastrofa. On vždycky říká, že je defender. V defenzivních věcech se hodně zlepšuje, i Mandy (Aleš Mandous) mu hodně pomáhá. Kluci už spolu hrají déle, v těžkých situacích se dobře rozhodují.“

