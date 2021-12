Daněk: Cítili jsme, že na Slavii máme. Shodli jsme se, že to ruka byla

Jaký to byl zápas?

„Dokázali jsme se Slavii vyrovnat, hráli jsme prvních dvacet minut fakt dobře. Mohli jsme i skórovat z nějakých příležitostí. První poločas jsme dobře odběhali, oni pak přidali, ukázali kvalitu a zatlačili nás. Pořád to však byl obstojný výkon. Mohli jsme bodovat, cítili jsme, že na ně tentokrát máme. Trochu máme problém ve finální fázi. Někdy jsme ukvapení, někdy to zase moc přidržíme. Musíme do toho dát víc. Je to škoda, mrzí nás, že rozhodla jedna taková situace.“

Váš názor na Masopustovi asistenci?

„Na hřišti jsem od toho byl daleko. Dívali jsme se na to pak v šatně a většina z nás se shodla na tom, že to ruka byla. Ale to už je teď samozřejmě na komisi rozhodčích.“

Míváte před sezonou i pravidlová školení, takže váš osobní pocit je jasný?

„Já na školení nebyl, ale za mě to byla část ruky. Dotkl se rukou míče.“

Jak se vám hrálo v útoku?

„Byla to pro mě změna, ale myslím, že jsme to s Pablem zvládli dobře. Vyrovnali jsme se s tím. Trenér nám říkal, že máme být kreativní, hodně to nechal na nás. Měli jsme si pomáhat, ale pak už to byla mezi námi improvizace. Přímo na hřišti už vám nikdo neporadí.“

S výkonem můžete být spokojený, ne?

„Jo, tentokrát jsem. Bylo to náročné, hodně balonů jsem dostával zády k bráně. Když máte na sobě Tarase a Aihama, je to těžké, ale cítil jsem se v pohodě.“

Ousou byl skvělý, souhlasíte?

„Líbil se mi moc. Začátek měl ve Slavii asi těžší, teď se ale rozehrává a je opravdu výborný.“

Co vám po zápase řekl trenér hostů Jindřich Trpišovský, který se s vámi bavil?

„Že to bylo v pořádku, že jsem se mu líbil. To je asi tak vše...“ (úsměv)

