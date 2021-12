Rada po dvou červených Jablonce soptil: Hergot! Už se všichni probuďte

Pro Jablonec to je hodně důležitá výhra, že?

„Po dlouhé době jsme vyhráli, zlaté tři body z Bohemky. Jeli jsme sem na špičkách, Bohemka ve středu porazila Karvinou 3:0. My celý týden trénovali na umělé trávě, což taky hrálo roli. Jeli jsme sem s tím, že bychom chtěli něco urvat. V první půli jsme byli lepší a dominovali jsme, měli jsme každý odražený míč a zlobili jsme směrem dopředu. Dostali jsme se do vedení krásnou první brankou a před poločasem jsme dali na 2:0. Na hráčích jsem o půli cítil, že jsou namotivovaní, proto jsem do toho v kabině ani moc nezasahoval. Ne, že bychom byli na začátku druhé půle bázliví, ale dostali jsme gól, který nakonec nebyl uznaný. Bohemka přeskupila řady, hrála ve čtyřech vzadu a nás zmrazilo vyloučení Malínského. V deseti se to ještě dá zvládnout, ale po vyloučení Vaška Pilaře to už bylo silné sousty na to, že nejsme v komfortní situaci.“

První poločas jste měli skoro celý pod kontrolou, čím to?

„Byli jsme dobře nabuzení, směrem dopředu jsme udrželi spoustu míčů a kombinovali jsme. Čvančara, Kratochvíl, Pilař s Malínským byli na krajích taky hodně silní… Když jsme hráli s Pardubicemi, Libercem nebo Boleslaví, byli jsme trestaní za jakoukoliv nepozornost a neproměňovali jsme šance, dneska nám tam spadly obě situace. Cítil jsem na hráčích, že pro nás není cesta zpátky. Kdybychom tady neudělali nějaké body, po zbytek sezony bychom zůstali dole a měli bychom to hodně těžké.“

Na začátku jste vtipkoval i s domácími fanoušky, pak už ale utkání bylo vyhecovanější. Co říkáte na atmosféru?

„Tady je atmosféra vždycky dobrá. Končil jsem tady kariéru, je to tady takové domácké. Když se nesmí do sektoru za bránu, bylo to všechno za naší lavičkou. Mám tu spoustu kamarádů a známých, nebylo to nijak vyhrocené. Seděli tam moji dva kamarádi Tonda s Patinem (Antonín Panenka a Karol Dobiaš), smáli jsme se. Rád tady na Bohemce hraju. Kdyby tu člověk začal nějak protestovat, bylo by to špatné.“

Dohrávali jste o devíti, jak jste viděl situace předcházející červeným kartám?

„Nevím, na tu dálku jsem ty situace neviděl. Hlavně na toho Malinu, který byl na druhé straně. Nejsem už dobrý očař, nevidím tak dobře. Rozhodčí se rozhodl pro červenou. A ta druhá? Ještě se na to musím podívat. Někdo řekne, že jo, někdo řekne, že ne. Ale myslím si, že to ani nebyl zápas, kde by měly být dvě červené karty. (zvyšuje hlas) My hrajeme fotbal, já už to říkám po desáté, rozhodčím, instruktorům, všem. Fotbal je kontaktní sport. Znám tisíce fotbalistů, kteří když to takhle budeme hodnotit, nemohli by hrát ligu. Já bych je mohl vyjmenovat, ale nechci vás zdržovat. Jestli jdu do skluzu, vypíchnu balon a někdo přes mě přepadne, je to jeho chyba. Skluz do fotbalu patří. Fotbal je kontaktní sport jako hokej. Jestli budeme takhle úzkoprsí a vylučovat, tak se nikam nepohneme. Nikam. Pak se divíme, když přijedeme do Evropy, že nám to nepískají a hraje se dál. Hergot! Tenhle zápas absolutně nebyl vyhecovaný, nebylo to na hraně. Těmito verdikty do toho zaneseme emoce a nadávání hráčům. To je špatně, už se probuďte všichni. To je všechno.“

Jaké byly vaše pokyn pro oslabení?

„Museli jsme se zatáhnout, hráli jsme 4–3–1 s tím, že útočník se musí stahovat. Čvančara už toho měl dost a museli jsme střídat Doležalem. A hlavně: nevypustit ani jeden souboj, to by bylo smrtelné. Dobře jsme dostupovali soupeře a nenechali jsme ho v klidu odcentrovat. Smekám před Tomášem Hübschmanem – ne jeden klobouk, ale dva. Ve 40 letech odehraje takový zápas, z toho se radujme a berme si z nich příklad. Nekňoural, neválel se. Na jeho pozici musíte běhat a být v kondici. Je zvyklý 10 let ve světovém fotbale a je to na něm vidět. Totéž Jindřišek, který dneska hrál stopera s chytrostí.“

Byl Tomáš Hübschman v oslabení klíčový?

„Rozhodovali jsme se, jestli nám nevytuhne, ale vždycky jsem se ho zeptal a cítil se dobře. Měl vliv na svůj tým i na soupeře, vyplňoval prostory. Dneska bych ho nevystřídal, ani kdyby mu spadly trenky. Takový hráč tam musel zůstat. Rozhodoval jsem se, jestli ho na tomhle těžkém terénu postavit, a udělal jsem dobře.“

Po zápase jste si přímo na hrací ploše něco vyříkával s Luďkem Klusáčkem, o co šlo?

„Řešili jsme normální situace. Vyloučení Pilaře: já myslel, že to bylo hodně přísné. Luděk asi za tyhle věci nemůže. Když trochu víc otevřu pusu, všichni si myslí, že jsem v tranzu. Myslím, že Luděk Klusáček je slušný kluk, respektuju ho jako trenéra, je to kamarád jako všichni trenéři. Žádný problém tam nebyl. Jestli si něco řekneme, to je normální. Znáte mě, mluvím trochu nahlas, a že si tam něco řekneme, to je normální. Doma si taky něco řeknete s manželkou a jede se dál. Je to sport, a kontaktní. Ještě jsme na sebe mohli klidně udělat skluz.“ (smích)