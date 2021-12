Bílek o VAR: Chápu domácí naštvání. Ruce? Moc tomu nerozumím

Porazit Slovácko je kumšt. Plzni se to během podzimní sezony povedlo dvakrát. Vždy 2:1 a s pomocí zásahů VAR. Trenér Michal Bílek měl radost, že soupeř přišel tímto způsobem o dva góly, obecně ale v nových pravidlech plave. A nejen on. „Je to všechno hrozně zdlouhavé,“ prohlásil.

Prvních třicet minut jste měli výborných, pak už jste se hlavně bránili.

„Takhle to je. Měli jsme výborný vstup do zápasu, dali jsme gól ze standardky. Třicet minut jsme soupeře do ničeho nepustili. V závěru první půle jsme se dostali zbytečně pod tlak, chodilo tam hodně centrů a bylo před naší bránou hodně závarů. Ve druhé půli domácí vystupňovali tlak. Škoda, že jsme nedotáhli některé brejkové situace. Výhry si ale moc ceníme. Víme, jak je domácí tým silný, hraje velmi dobře. Spartu porazil 4:0.“

Pomohl vám dvakrát VAR. Už jste byl smířený s tím, že bude gól Slovácka platit?

„Samozřejmě chápu, že byli domácí naštvaní. Celé to rozhodování trvá strašně dlouho. Není to příjemné pro nikoho. VAR teď rozhodl v náš prospěch, ale je to všechno hrozně zdlouhavé.“

Rozumíte vůbec, jaké ruky se mají pískat a které ne?

„Je pravda, že se v tom velmi špatně orientujeme. A nejde jen o ruky, ale i o postavení mimo hru. Nevím, moc tomu nerozumím.“

Opět vás spasil gólem Jean-David Beauguel….

„Ve druhé půli jsme byli pod tlakem, takže to pro něj bylo těžké. Splnil to, co od něj očekáváme, tedy produktivitu. Dal důležitou druhou branku, která rozhodla. V některých situacích nás hodně podržel brankář.“

Odstřelili jste Slovácka z boje o titul?

„Určitě bych ho neodepisoval, hraje velmi dobře. Je super, že na něj máme šest bodů, ale jsou to jen dva zápasy. Určitě se ještě vrátí do hry. Taky jsme měli období, kdy jsme tři zápasy nebodovali naplno. Jsme rádi, že se to zlomilo. Porazili jsme Bohemku a teď jsme na to navázali.“

