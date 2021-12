iSport podcast: Úpadek Teplic. Co se v klubu pokazilo a existuje cesta ven?

V novém iSport podcastu se zaměříme i na Teplice a nešťastný podzim Severočechů v současné sezoně. Existuje po první výhře trenéra Jiřího Jarošíka v duelu se Zlínem naděje na zlepšení? Zlepší se situace, když se vrátí zranění hráči z marodky? Má smysl vytahovat veterány Rezka s Ljevakovičem a co mladí? Jak hodnotit koučova defétistická prohlášení a o co se Jarošík s týmem snaží? Kvůli čemu zažívá klub dlouhodobý regres a existuje vize, jak by se z něj mohli Skláři dostat ven?