TOP ligoví cizinci ve formě: brazilská samba, nigerijský expres i pan střelec

Aktuálně ve FORTUNA:LIZE řádí celá řada zahraničních borců, kteří mohou litovat, že soutěž brzy ulehne k zimnímu spánku, protože dospěli do skvělé formy. Bavíme se o nejlepších zahraničních akvizicích těchto dní. O koho jde? Tady je pětka nejlepších.

Momentálně s osmi góly třetí nejlepší střelec ligy. Na Slovácku z něj mají dodnes hrůzu, jak proti nim navzdory oslabení Dynama dvěma trefami otočil z 1:2 na 3:2. Nigérijec těží ze své fyzické připravenosti, z obránců občas dělá trhací kalendář, zároveň je nesmírně rychlý. To jsou všechno vlastnosti, které se vám v současném fotbale hodí. Je dost možné, že po něm už v zimě sáhne některý z movitějších českých klubů, vyloučit se nedá ani zájem ze zahraničí.

EWERTON

Tenhle podzim patří i Ewertonovi. S bilancí šesti gólů a pěti asistencí je pátým nejproduktivnějším hráčem soutěže, z cizinců má víc bodů jen Beauguel. Loni spolu Caduem dotáhl nováčka z Pardubic k senzačnímu sedmému místu. Teď řádí v Mladé Boleslavi. Nechyběl v žádném ze sedmnácti odehraných duelů. Je kreativec, na to jsme u Brazilců zvyklí. Směrem dopředu volí unikátní řešení, horší to je s prací do defenzivy, moc nebrání. Pokud se zlepší i v tomto ohledu, FORTUNA:LIGA mu bude malá. Zaujal jeho hattrick proti Slovácku. A jak v prvním kole vycvičil Radima Řezníka? Dokonalé.