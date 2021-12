Gólová show Sparty: Démon Pulkrab, Hložek v nové roli i návrat kapitána

Další ligový triumf, po delší době navíc po kvalitním a naprosto přesvědčivém výkonu. Sparta adekvátně zareagovala na předchozí triumfy Viktorie i Slavie a na závěr 18. kola FORTUNA:LIGY v domácím prostředí sešrotovala nebohé Bohemians 5:1. Podívejte se, co všechno bitva na Letné ukázala.

Z rozeného střelce se tak v čase stává komplexní ofenzivní mozek Sparty, Hložek je navíc opět v pozici aktuálně nejproduktivnějšího hráče soutěže. „Přišel jsem až v únoru, nevím, kde přesně nastupoval, asi spíš jak devítka. Měl pak logicky víc příležitostí. Nyní hraje spíš na desítce a ukazuje, jak je silný. Zrychluje hru, připravuje situace pro spoluhráče. Potvrzuje výjimečnost. Vypovídá to o jeho kvalitách,“ prohlásil trenér Pavel Vrba .

Vždycky to byl především střelec. Ještě v minulé ligové sezoně nasázel Adam Hložek patnáct branek a byl společně s Janem Kuchtou nejlepším kanonýrem sezony. Teď má po necelé podzimní části na kontě sice jen čtyři trefy, bohatě to ale kompenzuje asistencemi. Zkompletoval jich už deset, naposledy v neděli připravil hned tři branky svého mužstva při demolici Bohemians.

Pulkrab jako slovenský střelec

Dosud o Matějovi Pulkrabovi platilo – jak to se Spartou začínalo vypadat zle, svlékl se z teplákovky, oblékl na sebe dres a vletěl na hřiště rozseknout zápas. Až se nejeden fanoušek začal ptát, zda by nepasoval přímo do základní sestavy Letenských. Pavel Vrba poslechl. Nasadil jej už ve čtvrtek proti Bröndby (2:0). Tehdy se Pulkrab střelecky neprosadil. V neděli už mu patřila Letná. Hattrick zkompletoval během úvodních 45 minut.

Z úderného Vrbova žolíka se tak rázem stal nejlepší střelec rudých. V tabulce kanonýrů FORTUNA:LIGY dýchá na záda elitním zakončovatelům. „Za mého působení v klubu je to hráč, který když přijde na hřiště, vždy týmů pomůže. Má věci, které musí neustále zlepšovat, ale v koncovce je výjimečný. Připomíná mi pana Petráše z Interu Bratislava (Ladislav Petráš, bývalý slovenský reprezentant, pozn red). Byl to hráč, kterého jste moc neviděli, ale uměl dávat góly. Matěj tu vlastnost má a proto je pro nás tolik cenný,“ pronesl Pavel Vrba.