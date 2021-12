Kuzmanovič (opět) v nejistotě. Skončí mu smlouva v Baníku, nová zatím není

V lednu to budou tři roky, co Nemanja Kuzmanovič přestoupil z Opavy do Baníku. A protože tehdy podepsal tříapůlletý kontrakt, bude to rovněž období, kdy může oficiálně signovat smlouvu s jiným klubem s platností od července 2022. O zájemce by ofenzivní univerzál, jenž v květnu oslaví 33. narozeniny, nouzi vzhledem k výkonnosti, číslům a fyzické připravenosti neměl.

Loni ho lákali doma v Srbsku, letos se ozvaly České Budějovice či Zlín. Teď by se Kuzmanovičova produktivita hodila třeba potápějící se Karviné, Olomouci do středu pole, kde se loučí Španěl Pablo González, nebo znovu Fastavu.

„Naší jednoznačnou prioritou je však Nemanjovo setrvání v Baníku, v tuhle chvíli ani nechceme řešit jiné varianty,“ říká upřímně hráčův agent Martin Štěpanovský. „Nicméně míč je teď na straně klubu, uvidíme, jak se k tomu vedení postaví,“ naznačuje, že podmínky jsou dané.

Situace se nápadně podobá tomuto létu, kdy Ostravští razantním způsobem přebudovávali kádr a nebyli si jisti tím, zda by měl „Kuzma“ po nepřesvědčivém jaru na Bazalech pokračovat. Zvlášť když mu přišli tři přímí konkurenti za více než dvacet milionů korun: Ladislav Almási, Jiří Klíma a Lukáš Budínský. O tom, jaký o něj měli Slezané „zájem“, svědčí i fakt, že byl nabízen do Bohemians, aby srazil cenu za případný transfer Davida Puškáče...

TOP góly 18. kola: Souhru Sparty i přímák Kuzmanoviče zastínila paráda Gonzáleze

Jenže jedny z nejlepších kondičních testů, skvělý přístup, povedená generálka, charakter a zejména enormní vliv na (před)finální fázi udělaly z Kuzmanoviče opět významný článek základní sestavy FCB. Chyběl v ní jen dvakrát, z ofenzivních hráčů má větší minutáž pouze Almási.

„Je pro nás důležitý, ukazuje to od začátku přípravy. Hodně toho odpracuje, připraví situace pro spoluhráče. Nejenom finálními přihrávkami, ale i pohybem,“ chválil Kuzmanoviče trenér Ondřej Smetana v průběhu podzimu. A spokojen musel být i naposledy v Ďolíčku v sobotním zápase proti Pardubicím (3:0), které oblíbený sympaťák rozhodl bilancí 1+1. Možná i proto management Baníku hned v pondělí svolal schůzku ohledně řešení končícího kontraktu a začal úřadovat.

Deník Sport zkoušel dva dny telefonicky kontaktovat sportovního ředitele Aloise Grussmanna. Neúspěšně. Nakonec funkcionář v úterý odpoledne odpověděl alespoň na zprávu. „Jednáme o prodloužení smlouvy a doufáme, že se domluvíme ke spokojenosti obou stran,“ odepsal.

Je zřejmé, že předmětem dalších meetingů nebudou ani tak peníze jako spíš délka platnosti dokumentu. Hráči po třicítce obvykle chtějí delší, alespoň dvouletou jistotu, zatímco kluby jsou opatrnější a řeší to například formou opcí, které jsou aktivovány po určitém počtu odehraných utkání. Takhle to měl na jaře třeba Martin Fillo, v červnu však stejně přestoupil do Zlína.

Kuzmanovič je však o tři roky mladší, navíc pevné místo v zahajovací jedenáctce neztrácí. Bát o budoucnost v Baníku by se měli spíš třicetiletí Roman Potočný s Carlosem De Azevedem. I oni budou tématem zimních jednání.