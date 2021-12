Mandousovy nesmrtelné minuty. Kdo držel nulu déle a co Čechův rekord?

Aleš Mandous (vpravo) táhne šestou nejdelší českou sérii bez inkasovaného gólu. Nejdelší dvě mají na kontě Petr Čech a Ondřej Kolář, překoná je? • FOTO: Koláž iSport.cz

„Hlavně to nezakřiknout,“ říká si jistě realizační tým Slavie kolem Jindřicha Trpišovského. Aleš Mandous táhne šestou nejdelší českou sérii bez inkasovaného gólu, osmou československou. Deník Sport nabízí podrobný přehled všech slavných brankářských počinů a vypočítává, kdy by to „sešívané“ jedničce mohlo teoreticky vyjít…