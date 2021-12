Nezmar končí, Bílek (zatím) ne. Exmanažer Slavie přišel o práci

Jeden už svůj pracovní poměr ukončil, u druhého to zatím není aktuální. Jde o aktéry spisů s názvem Šváb, které monitorují telefonáty mezi fotbalovými funkcionáři podezřelé z ovlivňování zápasů. Figurují v nich i bývalý sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar a jeho nástupce Jiří Bílek. První rozvázal svou spolupráci s poradenskou firmou Deloitte, druhý ve funkci zatím zůstává.

Po konci ve Slavii neměl s uplatněním problém. Spolupráci se „sešívanými“ utnul Jan Nezmar v srpnu 2020, o čtyři měsíce později se ale přesunul do role poradce polského Podbeskidzie. To trvalo do konce minulé sezony, a během dubna se zároveň spojil i s poradenskou firmou Deloitte, kde dostal na starosti rozvoj projektů zaměřených na financování sportu, výstavby infrastruktur nebo analýzu odměňování sportovců.

Tento týden už ale neplatí ani to poslední z jeho pracovního zařazení. „Vzhledem k aktuální situaci jsme se s Janem Nezmarem dohodli na ukončení vzájemné spolupráce,“ potvrdila Sportu bez dalších podrobností tisková mluvčí Deloitte Alžběta Honsová. K rozvázání pracovního poměru mělo dojít už během tohoto týdne.

Nezmar působil v poradenské společnosti od dubna letošního roku, zařazení měl konkrétně v týmu Deloitte Sports Advisory, tato skupina se věnovala převážně projektům ohledně financování sportu a svou působnost rozšiřovala i na analýzy platů sportovců, maximalizování příjmů a výdělků oddílů a poradenství ohledně určování strategie. Nešlo jen o úzkou oblast fotbalu, o kterou se měl Nezmar se svými kolegy starat, ale obecně o sportovní odvětví s přesahem i do digitálního světa.

Tohle spojení ovšem trvalo zhruba osm měsíců, než Nezmara odhalily policejní odposlechy, v nichž často komunikuje s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace České republiky Romanem Berbrem, který od podzimu 2020 čelí vyšetřování v kauze ovlivňování zápasů a defraudace.

Nezmar měl podle šetření policie řešit s Berbrem delegace rozhodčích, jedna linka ukazuje i na závazek Slavie vůči Berbrovi. Bývalý vysoký funkcionář svazu měl přes Nezmara urgovat platbu od Jaroslava Tvrdíka za titul, což ovšem vyšetřovatelé dále nerozpracovali a sám Tvrdík tuto verzi zcela odmítá.

Ve stejném sledovaném období, tedy na podzim 2019 a na jaře 2020 vstupoval podle spisů do černé zóny i Jiří Bílek, tehdy Nezmarův asistent, pod nějž spadalo třetiligové slávistické béčko. Bílek pravidelně telefonoval Romanu Rogozovi, tehdejšímu sportovnímu řediteli Vyšehradu rovněž vyšetřovanému v korupční kauze, a stěžoval si mu na výkony rozhodčích. I Bílek nicméně, stejně jako Nezmar, odmítá jakoukoli vinu a protizákonné jednání.

Podle informací deníku Sport nicméně Slavia nechystá žádný postup proti Bílkovi, ten tak zůstává v jejích strukturách v současné funkci sportovního ředitele.

