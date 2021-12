My chceme Bohemku, znělo Ďolíčkem: Klusáček: Fans chápu, jsme namočení

Další porážka. Bohemians počtvrté z posledních pěti zápasů nezapsali do tabulky ani bod a náskok na barážové pozice se nebezpečně ztenčil. „Nálada není dobrá," připustil po porážce 1:2 od Pardubic trenér zelenobílých Luděk Klusáček krátce poté, co se nad jeho střídačku sesypali nespokojení fanoušci. Na tiskovce se vyjádřil i k odchodu Ericha Brabce a prozradil, kam bude shánět posily.

Jak ovlivní tým porážka v posledním podzimní kole?

„Je to velká komplikace ztratit zápas se soupeřem, který se k nám dostal na dostřel v boji o záchranu. Rozhodlo se v prvním poločase, který jsme neodehráli tak dobře a nabídli jsme Pardubicím jednoduché vedení, kdy jsme je nechali jít samotné na bránu. Pak jsme dobývali, tlak byl enormní, ale celý podzim nás provází problémy v obraně a potvrdilo se to. Vlastně z jediné akce jsme obdrželi druhou branku a náš tlak byl platonický.“

Zápas se podobal tomu minulému – Bohemians hráli, Pardubice dávaly góly. V čem jste pro Východočechy čitelní?

„Nechci to svalovat na smůlu, ale je důležité se dostat do vedení, pak by se obrana soupeře otevřela. Když hrajete do plných, chybí nám lepší dohrání druhých a odražených balonů. Tam musíme být úspěšnější.“

Jak vypadá kabina po zápase, ve kterém sice tým má převahu, ale ztratí ho?

„Nálada není dobrá. Všichni si uvědomují, co jsme ztratili, navíc je to před zimní pauzou, takže si to v hlavě poneseme dlouho. Nepodařilo se nám napravit ostudný výsledek z Letné. Neříkám, že by to výhra s Pardubicemi zachránila, ale dala by nám lepší pozici pro jaro. Jsme namočení v boji o záchranu.“

Poslední dobou musíte hodně rotovat sestavu. Má i to vliv na výsledky?

„Jednoznačně se to projevuje. Většina hráčů už se uzdravila, proti Pardubicím jsme měli všechny k dispozici, ale po takových dlouhých pauzách – 6 až 8 týdnů – hráči nejsou v optimální herní pohodě.“

Fanoušci ve druhém poločase přepnuli z „my chceme gól“ na „my chceme Bohemku“. Jak se to poslouchá?

„Není to příjemné. I po zápase jsme si něco vyříkávali s fanoušky. Já tomu naprosto rozumím, že jsou naštvaní a zklamaní, ale kluci bojovali. Určitě to nevidím tak, že by na hřišti někdo něco vypustil. Chápu emoce fanoušků. Nikomu není příjemné prohrávat 0:6 nebo 1:5, ale problém není, že tomu hráči nedali všechno.“

Jaký je plán, aby ji (Bohemku) na jaře zase dostali?

„Sbírat body. Někdy výsledek zkresluje celkové úsilí. Byly zápasy, které jsme prohráli a hráči naběhali obrovské množství kilometrů a nikdo to neocení. Pak vyhrajete a pohled je úplně jiný. Já se na to musím koukat reálně, fanoušci se na to koukají přes emoce. Tak to je, bylo a bude.“

V závěru podzimu se přiblížily barážové pozice. Cítíte tlak? Ať už na tým, nebo na svou pozici?

„Články v novinách čtu. A tlak si tolik nepřipouštím. Není to o trenérovi, ale o Bohemce jako takové, aby se nedostala do problémů. Pro to se snažím dělat maximum, ale musím uznat, že naše výsledky v závěru podzimu nebyly dobré.“

Dají se čekat i nějaké pohyby v kádru? Máte vyhlédnutou náhradu za Levina?

„O nějakých náhradách se bavíme, ale je otázka, jací to budou. Máme nějakou sílu na přestupovém trhu, z toho musíme vycházet.“

Budete chtít posílit nějaký konkrétní post? Řadu?

„Určitě musíme doplnit mužstvo v záloze, kde potřebujeme zvýšit konkurenci. A potřebujeme zasáhnout i do obrany, protože obdržených branek bylo na podzim opravdu hodně.“

Jak vidíte odchod Ericha Brabce?

„Byla kolem toho spousta spekulací, jeho odchod byl dlouhodobě signalizovaný. Určitě se netýká nějakých vzájemných problémů, které bychom měli my dva, nebo by je měl Erich s mužstvem. Chtěl bych mu poděkovat za jeho práci a dokážu si představit nějakou další spolupráci.“