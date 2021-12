Plzeň na špici, uspěla i bez útočníka: pragmatická vzpomínka na Guľu

Po devatenácti kolech nasbírali 47 bodů, v tabulce drží krok s vedoucí Slavií. Plzeňští fotbalisté mohou být s podzimními výsledky ve FORTUNA:LIZE navýsost spokojení. V sobotu zvládli za tři body i náročný výjezd do Karviné (1:0). Trenér Michal Bílek překvapil změnou taktiky bez klasického útočníka, dominantní výkon na míči v první půli připomínal Viktorii pod Adrianem Guľou. V dobrém i ve zlém.

Nejlepší plzeňský střelec Jean-David Beauguel se vykartoval proti Liberci (2:0). Tomáš Chorý v týdnu bojoval se zdravotními problémy a do zápasu šel až z lavičky. Trenérům tím pádem vypadli oba hroťáci a na duel v Karviné zaimprovizovali. Vymysleli zajímavý plán – dopředu vyslali drobnějšího univerzála Pavla Šulce, který spíš plnil roli zataženější devítky, než bourače stoperů.

„Šulc má velmi dobrý pohyb, chtěli jsme, aby hodně chodil za obranu a odskakoval si hlouběji. Pavel to plnil velmi dobře,“ chválil po utkání dvacetiletého šikulu plzeňský kouč Michal Bílek. „Chorý s námi trénoval až včera (v pátek). Necítil se dobře, věděl, že půjde do hry až v závěru,“ vysvětlil, proč svého druhého forvarda využil až od 58. minuty.

Šulc se nezvyklé role zhostil slušně – už v úvodu dobře načasoval výskok, přehlavičkoval stopera a na půlce uvolnil Sýkoru – ten se rázem dostal do samostatného úniku, ale tísněný dobíhajícím Quosem nakonec trefil jen dobře připraveného gólmana Ciupu.

Karviná - Plzeň: Sýkora šel od půlky na Ciupu, ale pod tlakem brankáře nepřekonal!

Plzeň se snažila mnohem víc kombinovat, v prvním poločase svítilo u statistik hostů držení míče přes sedmdesát procent. „Jen ať běhají,“ nabádal ze střídačky během utkání Bílek své hráče, aby trpělivě otáčeli hru a kontrolovali balon. „Hráli jsme sice bez typického středního útočníka, ale drželi jsme míč, bylo to v pořádku. Po přestávce tam domácí dali vysoké hráče a už to pro nás bylo složitější,“ řekl po tříbodovém zisku, který zajistil gólem po pěkné kombinaci ve 45. minutě Milan Havel.

Způsob hry připomínal styl, který do hráčů pumpoval Bílkův předchůdce Adrian Guľa – v rozestavení 4-3-3 kombinovat na krátkou vzdálenost i na vlastní polovině, držet míč a unavit soupeře. Chvílemi byla hra až příliš pomalá, čitelná – což byly atributy, které Plzeň za Guľy brzdily a slovenskému odborníkovi nakonec zlomily vaz.

Jenže Bílkova Viktorie zvládá i těžké momenty. Dobře brání a jde pragmaticky za výhrami. Karviná za stavu 0:1 ve druhé půli hru zjednodušila a favoritovi několikrát slušně zatápěla. Plzeň kritické situace ustála a odvezla si důležité tři body.

Karviná - Plzeň: Havel krásným obstřelem posílá Viktorii do vedení! 0:1

V podzimních osmnácti kolech jen dvakrát prohrála (v Boleslavi proti Hradci a na Slavii), se 47 uhranými body drží krok s vedoucí Slavií a hýčká si dvoubodový náskok na třetí Spartu.

„I když naše výkony nebyly vždy takové, jaké bychom si představovali, výsledkově jsme to zvládli,“ hodnotil Bílek, jehož celek na podzim v lize vyhrál jedenáctkrát o jednu branku. „Kluci odvedli nejen v Karviné, ale během celého ligového podzimu dobrou práci. Už jen to, že jsme zatím první se Slavií, je pro kluky velmi dobré vysvědčení,“ kvitoval.

Velká jizva zůstává z vyřazení v kvalifikaci evropských pohárů. „Chtěli jsme hrát Evropskou konferenční ligu, ale to se nepodařilo. Tehdy to však pro nás bylo složité, protože jsme měli asi osm až deset kluků mimo,“ vrátil se k nepovedenému play off proti bulharské CSKA Sofii.