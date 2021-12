Koubek litoval: Vlkanova má syndrom únavy. Hložkův gól byl hloupý

Spartu zahnali do kouta. Přinutili ji obávat se o výsledek. Hradec předvedl skvělý taktický výkon, na který vyzrál individuální akcí jen Adam Hložek. Okolo něj se v pětasedmdesáté minutě od půlky hřiště motali stopeři Čech s Leiblem, ale ani jedním nebyl zastaven, což se ukázalo jako fatální. „Stopeři to mohli přerušit, ale byla by z toho červená karta. Souboj s ním sváděl Čech, který měl už žlutou kartu. Bylo to jeho rozhodnutí. Myslím, že v duchu fair play, sportu a nemaření fotbalu to bylo v pořádku,“ smířlivě pravil hradecký trenér Miroslav Koubek. Sparta vyhrála 1:0, Východočeši doma poprvé v sezoně prohráli.

Jak hodnotíte porážku 0:1 se Spartou?

„Myslím si, že jsme zbytečně prohráli. Mohli jsme si sáhnout na nějaké body, ale nevyšlo to. Převažuje zklamání z výsledku, z výkonu mužstva asi ne. My víme, že Spartu nepřehrajeme kombinačním fotbalem, ale tím, že budeme organizovaní, běžecky silní a disciplinovaní v obranné fázi. Zároveň musíme být lepší v přechodu. Dnes jich tam bylo skutečně dost, byla tam šance Vlkanovou, dali jsme břevno. Pak se povedla Adamu Hložkovi jedna akce, náš gólman měl smůlu, střela byla tečovaná. Prostě jsme dostali gól, a naše situace jsme nevyřešili dobře. Spartě jsme čelili, ale na hrozny jsme nedosáhli. Což mě jako trenéra hrozně mrzí, protože jsme byli blízko.“

Štve vás, že gólovou akci Hložka v jejím zárodku nepřerušili stopeři?

„Stopeři to mohli přerušit, ale byla by z toho červená karta. Souboj s ním sváděl Čech, který měl už žlutou kartu. Bylo to jeho rozhodnutí. Myslím, že v duchu fair play, sportu a nemaření fotbalu to bylo v pořádku.“

Proč jste rozhodl postavit do branky dlouhou dobu nevytíženého Patrika Vízka?

„Jednak chytá na tréninku skvěle, navíc tam byly nějaké škrábance Fendricha. Cítil jsem, že je potřeba přinést impuls. Vilda sice nechytal špatně, to v žádném případě, není mu co vytknout. Ale neměl v posledních zápasech štěstí. Chytil to, co musel, ale zázraky nedělal. Proto jsme vsadili na Vízka, který si to zasloužil. Byli jsme si jistí, že je to kvalitní gólman a možná to byl i takový náš malý trumfík. Gól byl ale hloupý, Víza tam nevypadal dobře, ale především z důvodu teče. Jinak jsem s jeho výkonem spokojený.“

Proč jste poměrně brzo střídal hlavní ofenzivní hvězdu Adama Vlkanovu?

„Po Slovácku trénoval až od pátku. Už je tam určitý syndrom únavy. Během podzimu vydal enormní penzum sil. Prostě jsme cítili, že Adam už toho má dost.“

V zápase byla spousta emocí, přitom vzájemné zápasy se Spartou nikdy takové nebyly. Proč dnes?

„Dlouho byl stav na vážkách. Létaly jiskřičky, některé výroky rozhodčích se někomu líbí, jinému méně. Sudí ale nebudu komentovat, nicméně obě lavičky byly chvílemi nespokojené, to se pak přenáší i na hráče. Z naší strany touha porazit Spartu přináší emoce, oni také potřebovali vyhrát, protože nahání Slavii s Plzní. Když to Spartě navíc nejde, je to potom na ostří nože.“

Jak hodnotíte hradecký podzim?

„Až v desátém domácím zápase jsme padli… Z devatenácti zápasů jsme získali pětadvacet bodů, což je solidní výsledek. V posledních dvou zápasech jsme se špičkou ligy (Slovácko, Sparta) získali jen bod. Přiznávám, že jsme jich chtěli víc. Trochu jsme se dostali do minusu. Dnešní výkon však ukázal, že pokud budeme kráčet touto cestou, neměli bychom se obávat o holý život. Ale vyhráno ještě nemáme.“

