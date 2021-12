Vytočený Trpišovský: Oscar si dal dárek k Vánocům. Je to nestravitelné

Co říkáte na průběh duelu?

„Stručně, byl to zápas, kdy jsou oba týmy slušně řečeno naštvané. Takže asi tak. Ve finále zůstává taková pachuť pro oba. Pro nás proto, že jsme odehráli skvělou první půli a zaslouženě jsme vedli 2:0, skvělý výkon, a pak během šesti minut druhé půle si ten zápas úplně sami otočíme svou nedisciplinovaností. Nejde ani o ten gól na 1:2…“

Ale o Oscara.

„Co Oscar předvedl, to byl vrchol celého jeho výkonu, Baník poslal do komfortní situace. Nemůžu tu situaci pořád skousnout. Strávili jsme jako realizák o poločase čtyři minuty tím, že jsme mu vysvětlovali, že hraje se žlutou, že se nesmí vyfaulovat, že na něj bude hrát Sor… A on udělá rovnou červenou. Složitý, nestravitelný pro mě. No, abych to ukončil, ten hráč nám chyběl na hřišti ve všech situacích. Jsem ale rád za některé hráče, kteří to nezabalili ani v osmi lidech v poli, Ondra Lingr, Aiham Ousou, Srdjan Plavšič.“

SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. Infarktová bitva bez vítěze, hosté dohrávali v devíti

Ještě k Oscarovi, jak si vysvětlujete, že hráč s tak mírnou povahou se dopustí takového hrubého porušení disciplíny?

„Tohle spolu asi nemá souvislost. Ale nechápu to, on je trošku jako neřízená střela v některých věcech. Už ten první zákrok byl zbytečný, a potom, co se dělo o půli… My ty beky prostě nemáme, Lukáš Masopust byl taky na žluté, vůbec to nechápu. Jestli byl frustrovaný, že byl faulovaný, nevím. Jako týmový hráč si tohle nemůže dovolit.“

Jak k tomu přistoupíte? Bude Oscar potrestán?

„Ještě jsem ve Slavii nic takového neřešil, nějaký postih je jediná možnost. Předpokládám, že nějaký trest dostane za tu přímou červenou, nejvíc se potrestal sám. Bude absolvovat zimní přípravu s tím, že na jeho postu začne na jaře někdo jiný, který ho tam třeba už nepustí. Nechci tu nic vykřikovat, ale dal si hezký dárek k Vánocům.“