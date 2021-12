OSCARové selhání a Slavia málem ztratila zápas. Co vše zkrat způsobil?

Jedna červená karta, a co to udělá… Hněv, který si bezprostředně po utkání vylil kouč Jindřich Trpišovský na hříšného Oscara Dorleyho, měl podle dalšího průběhu své opodstatnění. Slavii zavařil logicky zejména v obraně. „Jako by nám vybuchlo torpédo v muničním skladu,“ glosoval to trefně kouč. Zvýšil se tlak na Lukáše Masopusta, který hrál pod žlutou, a na Petera Olayinku, jenž musel suplovat roli levého beka.

Pro mnohé zápas podzimu, unikátní podívaná, jejíž průběh lze jen stěží opakovat. Pro trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského hotové utrpení, které musel během druhého poločasu hasit. A povedlo se to pouze částečně.

Do problémů dostal svůj tým Oscar Dorley. Tichošlápek, o němž členové realizačního týmu mluví s nadsázkou, že dosud neví, jaký má liberijský obránce hlas.

„Ale je v některých situacích jako neřízená střela,“ upozornil Trpišovský na vlastnosti svého svěřence. Že prý tichá voda… Znáte to.

Pár minut po začátku druhého poločasu se Oscar obořil na Jana Jurošku. Cítil se být faulovaný, to ovšem sudí Dalibor Černý přešel a nejspíš z frustrace pak hostující bek vytasil proti soupeři nohu. Úmyslná hrubost, po doporučení videoasistenta ne jen druhá žlutá, ale rovnou červená karta. Pro Oscara vůbec první v jeho klubové kariéře.

Baník - Slavia: Další komplikace pro hosty! Za kopnutí do slabin musí pod spchy Oscar

Baník tou dobou ztrácel už jen gól. A pro kontext je potřeba doplnit, že pod žlutou hrál i Lukáš Masopust na pravé straně. Proto Trpišovský a jeho kolegové museli dávat obzvlášť pozor, aby se ani on nenechal vyloučit.

Řešení: na levého beka se stáhl z podstaty ofenzivně laděný Peter Olayinka a na druhé straně Masopust vyhopsal sestavou do zálohy, aby se vystříhal z četnějších obranných soubojů, načež jeho místo zastoupil Alexander Bah.

„Tenhle moment nás strašně ovlivnil, pak to souvisí se standardními situacemi, zakládáním útoků a tak dál,“ snažil se vysvětlit Trpišovský všechny nastalé komplikace.

A Baník to navíc nakoplo, ucítil krev, zranitelnost velkého favorita. Od té doby se změnil i projev například stopera Jaroslava Svozila, který měl v první půli sklony k chybám. Nestačil třeba dorazit ve skluzu k Ivanu Schranzovi, který poslal ligového lídra do vedení.

Ve druhé ale vystoupil se svým parťákem Davidem Lischkou hluboko do pole, riskli to a v některých pasážích domácí Slavii nepříjemně zatlačili. Viz druhý gól, kdy dobrá Svozilova defenziva a rozehrávka pomohla Filipu Kaločovi, ten si upravil míč jedním dotekem a druhým ho říznul Aleši Mandousovi do šibenice.

Těsně potom vyslal Trpišovský na hřiště Srdjana Plavšiče, do rukou mu nacpal papírek s dalšími taktickými pokyny určenými pro stopera Tarase Kačarabu. Úprava defenzivního postavení, rozehrávky a jiné pojetí standardních situací, to tam zhruba mělo být.

Jenže sebedůvěra Baníku v té chvíli dosahovala takové úrovně, že se nedal zastavit. Tím spíš, když se vůbec nedařilo krýt domácí eso Ladislava Almásiho, jehož hlavičku vyrazil Jan Kuchta z brankové čáry rukama a hosty poslal do dvojnásobného oslabení. A ještě penalta.

„Nemám pro něj pochopení, Mandous by to měl, Kuchta mu v zákroku vlastně bránil,“ nechal se slyšet expert ve studiu iSport.cz Dušan Uhrin, bývalý kouč červenobílých.

Uhrin: Bah je produktivnější než Coufal. Ale v největších zápasech má ještě rezervy

„Slavia k tomu po pauze přistoupila od začátku špatně, jako by si myslela, že vedením 2:0 má hotovo,“ glosoval kolaps mistra Uhrin.

Sporné. Mnoho z toho by se totiž nejspíš nestalo, nebýt brzkého Oscarova vyloučení, na které byl hráč o přestávce v kabině zhruba čtyři minuty kontinuálně upozorňován svými trenéry. A ti se ho za jeho nedisciplinovanost chystají potrestat. Byl by to případně vůbec první trest tohoto druhu od prosince 2017, kdy se Trpišovský ujal červenobílé lavičky.

„A vlastně ani v Liberci nepamatuju, že bych něco takového řešil,“ šátral v paměti.

Není ovšem vyloučeno, že Oscar hněvu svého kouče nakonec unikne. Políčeno na něj má ale i tak čtvrteční Disciplinární komise, která podle všeho nezvolí mírnější než dvouzápasový distanc.