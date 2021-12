INSIDER: Plzeň je „nechutný“ soupeř, říká Limberský. Jak pokročil Vrba?

Trenér Pavel Vrba se snaží přeformátovat fotbalovou Spartu v duchu útočného pojetí, které razil v Plzni. A bývalý letenský kouč Michal Bílek zase staví na opačných základech Viktorii. Výsledek? Plzeň je po podzimu druhá o bod za Slavií, Hložek a spol. ztrácejí na lídra tři. „Vrbův rukopis je znát, ale Sparta ještě není ofenzivní mašina, jakou jsme byli my,“ srovnává pětinásobný mistr v dresu Viktorie David Limberský. „Plzeň staví na obraně, účel světí prostředky, pro každého je ´nechutná´. Určitě bude míchat kartami až do konce,“ dodává host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER, jenž prozrazuje, s jakým reálným cílem na západě Čech v létě počítali.

Nynější opora třetiligových Domažlic detailně rozebírá herní projev i jednotlivé hráče obou rivalů, včetně „ostrých krajů“. Pokud jde o Plzeň, s níž i profesionální kariérou se před půl rokem rozloučil, prozrazuje, proč vzal na milost záložníka či obránce Jana Sýkoru, kterého „nemusel“. Na straně pražského konkurenta zase odhaduje, zda a nakolik chce Vrba dál sázet na zkušeného sparťanského kapitána Bořka Dočkala.

Limberský si ovšem všímá i nejdramatičtějšího zápasu první časti sezony mezi Baníkem a Slavií (3:3) a jednání obránce Oscara Dorleyho, jenž se nechal vyloučit. „Je to sobecké a proti týmu,“ míní. V dalších dnech by však byl vůči liberijské akvizici shovívavý...

LIGOVÝ INSIDER Davida Limberského

Dostala Slavia varování, že si může trable způsobit sama?

Jakou úlohu nadále budou hrát Baník i Slovácko na vrcholu tabulky?

Který plzeňský hráč na podzim nejvíc zaujal svým příběhem?

Jaký progres udělal na západě Čech Milan Havel?

Má na to nastupovat v reprezentační obraně?

Rozmyslí si Jean-David Beauguel svůj odchod z Viktorie a o co by tým jeho přestupem přišel?

Dal Adam Hložek Hradci „ošklivý“ gól?

Je správné, že nejproduktivnější hráč podzimu není se svou bilancí spokojen?

Dokáže Pavel Vrba vyztužit letenskou obranu?

