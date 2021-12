Panák má novou smlouvu ve Spartě: Udělám vše, abych splatil podporu

Více než tisíc dnů čekal na to, až znovu vyběhne k prvoligovému zápasu. Filip Panák překonal zdravotní trable a na podzim odehrál za Spartu do 23 zápasů. Jako osmý nejvytíženější sparťan strávil na hřišti 1952 minut. Jednou se zapsal i mezi střelce, skóroval proti Zlínu.

„Po tom, co se mi stalo, už jsem v to moc nevěřil. Jsem strašně rád, že se to povedlo. Udělám všechno, abych to Spartě splatil,“ uvedl 26letý stoper k podpisu nového kontraktu pro klubový web. „Jsem za to strašně rád, vděčím všem v klubu za to, že mě podporovali, kdy jsem to nečekal. Tohle je taková třešnička na dortu. Teď chci vyhrát ligu a nejlíp i pohár,“ dodal Panák s tím, že jeho zatím nejlepším zážitkem ve Spartě je výhra v derby nad Slavií.