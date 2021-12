Váhání Slavie nad Kačarabou. Už jen pár dní na opci, kolik to dělá?

Přestup ukrajinského stopera Maksyma Talovierova z Českých Budějovic do Slavie je všeobecně považován za téměř vyřízený , chybí tomu už jen pár administrativních zádrhelů. Mezitím ale „sešívaní“ řeší situaci jeho krajana, obránce Tarase Kačaraby. Pokud totiž do konce prosince neuplatní opci domluvenou se Slovanem Liberec, bude se muset vrátit z Edenu pod Ještěd.

Bez necelých tří týdnů působí v týmu Jindřicha Trpišovského už rok. Přesto stále není kmenovým hráčem Slavie, jednou nohou je tak Taras Kačaraba pořád v Liberci. Aby se očekávaný přestup dokončil, je zapotřebí poslat na sever Čech částku pohybující se kolem dvaceti milionů korun.

Žádné jednoduché rozhodování.

Kačaraba se za uplynulých dvanáct měsíců postupně zařadil do základní sestavy i kvůli velkému počtu zranění svých kolegů, vybojoval se „sešívanými“ titul i domácí pohár, minula ho jen jízda Evropskou ligou do čtvrtfinále, protože se nevešel trenéru Trpišovskému na soupisku.

Přesto klub důkladně váží, jestli domluvená opce není až příliš vysoká. Podle informací Sportu by se měla pohybovat okolo dvaceti milionů korun, přičemž uplatnit ji ve zhruba podobné výši mohla Slavia už v létě, tedy po prvním půlroce, který Kačaraba v Edenu strávil.

Oba kluby se ale nakonec dohodly na prodloužení hostování a odložení aktivování opce. K definitivnímu rozhodnutí by mělo podle domluvy dojít ještě tento rok, konkrétně do 31. prosince, a Kačaraba by se pak stal během nadcházejícího zimního přestupního období kmenovým hráčem „sešívaných“.

Karviná - Slavia: Samek skvělým centrem našel Kačarabu, ten ještě lépe hlavičkoval! 1:2

Komplikace nastává v momentě, kdy vedení červenobílých couvne. V tu chvíli se totiž dá očekávat, že Slovan nebude akceptovat další prodloužení hostování a zároveň posunutí uplatnění opce.

„Tarase teď bereme tak, že je hráč Slavie, která na něj má opci. Musí se rozhodnout, jestli ji uplatní. Pro nás je to celkem jednoduché: buď dostaneme za Tarase finanční prostředky, které budeme moci investovat, nebo získáme zpátky do mužstva dobrého hráče,“ komentuje situaci ředitel Slovanu Liberec Libor Kleibl.

A teď prakticky: spolehlivým středním obráncem se za poslední měsíce stala letní posila ze Švédska Aiham Ousou, tím ale končí výčet zdravých a připravených stoperů v Trpišovského mužstvu. Během zimní přípravy se očekává zapojení Davida Hovorky, otázka ale je, jak vydrží jeho operovaná kolena zatížená vážnými zraněními.

A prognóza ohledně Ondřeje Kúdely je všelijaká. Množí se zprávy, že léčba neprobíhá dobře, navíc 34letému hráči končí za půl roku v klubu smlouva. V tuhle chvíli vedení Slavie zvažuje, zda a za jakých okolností ji vůbec prodlužovat.

Že by tedy Kačarabovu zápletku řešil jiný Ukrajinec, Maksym Talovierov? Možná, ačkoliv v původním plánu mělo být ponechat ještě mládežnického reprezentanta na hostování v Dynamu.

Slavia má každopádně deset dní, aby Kačarabovu situaci rozsekla.