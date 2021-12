Zájemci o Hložka za rok 2021: špička z Anglie i Německa. Kdo nabídl nejvíc?

Klub, o kterém se v souvislosti s budoucností Adama Hložka mluví zdaleka nejhlasitěji. Borussia historicky udělala s českými hráči skvělou zkušenost, v minulosti v jejích barvách váleli Tomáš Rosický s Janem Kollerem. Klub z Vestfálska umí hráče rozvíjet i zlepšovat, navyšovat jejich cenu a pak na nich náramně vydělávat. Až přijde skutečný čas na Hložkův prodej, Dortmund určitě bude jedním z hlavních zájemců. Přesun do žlutočerných barev by v mnoha ohledech dával smysl.

Liverpool

Výše nabídky: 22 milionů eur (572 milionů korun)

Odmítnout jeden z největších klubů planety, to už chce pořádnou dávku odvahy. Sparta ji v létě měla. Logicky se nabízí otázka, zda by přesun na úplnou špici Premier League nebyl přece jen obří skok. Rok navíc na Letné a řada těžkých evropských zápasů mohou Hložkovi pomoci, aby byl případně i na tuhle výzvu připravený. Není tajemstvím, že samotného mladíka to nejvíc táhne právě na Ostrovy. A kopnout si s Mohamedem Salahem pod taktovkou Jürgena Kloppa? To by byl sen.