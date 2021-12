Liga očima fanoušků: S Čvančarou se bude dařit. Baník baví, nadělí si KL?

Podzimní část FORTUNA:LIGY je za námi a je třeba si ji zbilancovat stejně jako výsledky a dění posledního kola. Na Slavii panuje spokojenost. Obhájce titulu drží první místo i přes hromadu zraněných, ale Plzeň i Sparta jsou v těsném závěsu. Na Letné si pochvalují vytáhlou posilu v podobě útočníka Tomáše Čvančary. Výsledky Viktorie jsou překvapením a tak došlo na omluvu... Spokojenost panuje v Baníku, který pošilhává po pohárové Evropě. A Bohemians? Ti (zimní) pauzu potřebují jako sůl. Přečtěte si tradiční postřehy o lize očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Titul by měl být samozřejmostí Po podzimu přezimujeme první. Pouze o bod před druhou Viktorií a o tři před Spartou. Skvělá bilance 15 výher, 3 remíz a pouhé 1 prohry. Plzeň má o remízu méně, ale na druhou stranu o jednu porážku více. To činí onen rozdílový bod v tabulce. Není nic nového, že tu správnou výdrž jednotlivých týmů ukáže teprve jaro. Proto očekávám, že titul by měl být pro Slavii samozřejmostí. Snad se nám již totiž vrátí zranění hráči a vhodně je doplní nově příchozí. Protože to, jak jsme s absencemi odehráli podzim, nám zákonitě musí dávat dobrý pocit. Navíc Plzeň s nejistou budoucností asi nebude nějak zásadně nakupovat. Pokud jde o poslední zápas s Baníkem, všichni víme, že byl šílený. Na začátku sezony Jindřich Trpišovský vyprávěl, že když se dívá na los, tak ho spíše zajímá zápas s Baníkem než se Spartou. Protože si uvědomuje, jak pro nás bývá vždy těžký. No, letos to trochu výsledkově nevyšlo, sice výhra nad Baníkem 4:0 a pak remíza 3:3, se Spartou prohra... Hezké Vánoce a úspěšný sportovní rok Slavii, kdy jindy než ke 130 letům? DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114 Holeš srovnal na 3:3: Druhý poločas bláznivý, bod bereme

SPARTA PRAHA S Čvančarou se nám bude dařit Poslední zápas jsme odstartovali se změnami na poslední chvíli, což na kvalitě a sehranosti nepřidá. A zrovna na tak citlivém místě, jako je pro nás obrana, stoper zejména. Namístě je povzdech, že Talovierov je dalším hráčem, jehož kvalit jsme si zapomněli všimnout, stejně jako u Hovorky a Kúdely, kteří už Slavii posílili. První půlhodinu jsme hráli spíše tréninkové bago a mohli být rádi, že šance Vlkanovy neskončila brankou. První poločas jsem téměř neregistroval, že na hřišti máme Pulkraba a Hložka. Nedostali pořádnou přihrávku, což pak platí pro Peška. Byl to zápas plný soubojů a taktiky, což je pro náš fotbal typické (poměr faulů 29:16 pro HK). Rozhodla individualita Adama Hložka: levá pravá a zavěsil. Trochu bilancování: jaro vidím bez něho, ale s Čvančarou, tedy s vytáhlým útočníkem (také prošel Spartou), což bývalo pro náš tým typické, ať to byl Koller, Lokvenc, nebo Griga. S nimi se nám dařilo a nepochybuji, že tomu bude i teď a že vládci Prahy opět budou z Letné. Hezké svátky a dobrý fotbal všem v roce 2022! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 0:1. Těžkotonážní bitvu rozhodl skvělým sólem Hložek

VIKTORIA PLZEŇ Omlouvám se, že jsem nám nevěřil Tak se nám uzavřela podzimní část. V Karviné, která se potácí na posledním místě a ještě nevyhrála. Sice to – opět – nebyl nějaký výkon, co by soupeře smetl, nicméně to nevadí. Nikdy jsem nebyl zastáncem trenéra Michala Bílka, představení pod jeho vedením ale nesou ovoce. Máme sedmačtyřicet bodů, jsme na druhém místě, obrana se opravdu snaží, gólman je dobrej, krajní obránci se zase umí vytáhnout dopředu. Ne, nemáme míč iks minut a neděláme čardáš, ale šance brutálně proměňujeme. A to se počítá. Zkraje léta jsem nám nevěřil, musím se za to omluvit. A jde to i bez přímluvy nějakých Berbrů a jim podobných. To, co čtu, je prostě hnus. Jsem zvědav, jak se bude konat. Kdysi v dávné době se dva týmy na něčem podobném domluvily – mám pocit, že v jednom zápase – a z ligy vyletěly oba. To dnes by se zřejmě musela rozpustit liga celá. A to se nestane. Tak zase zjara. Ať nám to ve zdraví utíká a v únoru hurá na to! Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! Stará vláda jde s ním, hurá! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE INSIDER: Účel světí prostředky, říká o hře Plzně Limberský. Jak daleko je Vrba ve Spartě?

BANÍK OSTRAVA Baník baví. Nadělíme si Konferenční ligu? To byl fotbal! Kdyby nebyla nesmyslná opatření vlády a bylo by hlediště plné, stadion by s největší pravděpodobností tou obrovskou euforií spadl. O duelu se Slavií bylo napsáno a řečeno spousta. Já bych chtěl vyzdvihnout to, že jsme sešívané dostali ve druhé půli pod drtivý tlak, dali jsme jim tři góly (mohlo jich být více), a hosté navíc dohrávali bez dvou vyloučených. To se už delší dobu vůči Slavii v rámci české ligy nikomu nepovedlo. Prodlouženou podzimní část hodnotím pozitivně. I když se pár zápasů nebo poločasů nepovedlo (hlavně domácí pohárové utkání s Hradcem), čísla a statistiky hovoří jasně. Za devatenáct kol máme šestatřicet bodů, více jsme získali naposledy za trenéra Koubka, a to v sezoně 2009/10, kdy jsme hráli do předposledního kola o titul. Navíc máme třetí nejvyšší počet vstřelených branek, takže fotbal v Ostravě po delší době opět baví. I když je stále co zlepšovat, je na čem do budoucna stavět. A třeba si ke sto letům nadělíme účast v Konferenční lize. Kéž by… DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Slavia 3:3. Infarktová bitva bez vítěze, hosté dohrávali v devíti