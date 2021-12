POLEMIKA: Hložek hned v TOP týmu? ANO, kdo jiný. NE, míň může být víc...

Fotbalového talentu dostal do vínku víc než ostatní. Navíc ho umí zúročit. Adam Hložek představuje naději pro český fotbal. Ofenzivní klenot se třpytí ve výkladní skříni Sparty. Cenovku u něj zatím nenajdete, ačkoli se sjíždí evropští velikání a postupně přihazují. Nabízí se ovšem otázka: Má rodák z Ivančic zvolit přesun do světového top klubu s ukrutnou konkurencí na každém postu, nebo upřednostit střídmější cestu, která nabídne „přijatelnější“ soupeře v boji o základní jedenáctku? V POLEMICE o budoucnosti Hložka přednášejí své rozdílné názory redaktoři deníku Sport Jan Vacek a Jan Podroužek.

JAN VACEK: ANO, kdo jiný, když ne on?

Češi mají často tendenci se podceňovat. Jsou ale případy, kdy není absolutně důvod držet se při zemi. Veškerou skromnost světa stranou, v Adamu Hložkovi má zdejší fotbal největší talent od dob Tomáše Rosického.

Podle toho bychom o tom měli také přemýšlet. Proč se spokojit s přestupem do Ajaxu, když jsou otevřené dveře třeba do Liverpoolu? Jestli má někdo předpoklady, aby i takhle mamutí výkonnostní skok zvládl, je to právě sparťanský mladík.

Nemělo by se totiž zapomínat na to, že Hložek už dávno není jen perspektivní hráč se zajímavou budoucností. Stává se z něj kompletní fotbalista. Po fyzické, technické i mentální stránce. V devatenácti letech je nositelem výkonnosti Sparty, buduje si místo v národním týmu. Teď navíc sbírá i těžké starty v rámci evropských soutěží.

Pracujme s variantou, že zelená k odchodu přijde v létě. V té době bude mít Hložek na kontě přes sto ligových startů. Do zahraničí už si neponese status jednoho z mnoha talentů, ale hotového hráče. Jasně, pořád se bude muset zlepšovat, ale to může i v některém z top klubů. I ony totiž dokážou rozvíjet a posouvat nadějné fotbalisty. A ivančický rodák bude mít z tří a půl roku v letenském áčku dostatečnou průpravu.

Cesta s mezikrokem je pro Česko principielně správná, ale najdou se i výjimky. Hložek je jednou z nich. Chtějme v jeho případě maximum a nespokojme se s málem.

Adam Hložek se drží za hlavu v ligovém zápase Sparty na Baníku • Foto Pavel Mazáč (Sport)

JAN PODROUŽEK: NE, míň může být i víc.

Je pozoruhodné a povzbudivé, že v případě mladého českého útočníka najdou významné evropské kluby místo na svých seznamech a zařadí ho mezi potenciální posily. Páni! Adamu Hložkovi to skutečně slouží ke cti, těžko se může dočkat většího uznání, než když se ozve třeba takový Liverpool a řekne, že ho chce.

Určitě si ale hráč sám, a taky jeho agent Pavel Paska, umí projet soupisku Jürgena Kloppa a se vší příčetností odhadnout, kam v sestavě německého kouče může Hložek zapadnout. Místo koho jako…?

Liverpool tu berte spíš jako vzorek, totéž platí v případě každého jiného klubu z extratřídy. Jednoduše řečeno, hráči se zatím žádnou zkušeností s působením v tak obrovské konkurenci vážně hrozí, že se v ní neprosadí. Nebo ne tolik. A pak z toho bývá často hostování někde v „mezipatře“.

A tam by Hložek mohl mířit rovnou, tedy bez většího rizika zklamání. Kromě toho, že se taky jedná o mnohem přirozenější cestu, která talentovanému útočníkovi může ulehčit pozvolný kariérní výstup.

V jeho případě by to byla skoro sázka na jistotu. Se svými schopnostmi a předpoklady by mohl rychleji převzít silnou pozici v týmu a pak klidně koukat výš. Určitě by byl uchráněn prudkého šoku bojovat o nejistý flek s Mohamedem Salahem nebo s jakýmkoliv jiným esem této kategorie.

Míň může být později víc.