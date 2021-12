Klusáček pokračuje v Ďolíčku. Jeden z nejlepších trenérů v lize, hájí ho šéf

Čtyři porážky z posledních pěti zápasů, suverénně nejhorší obrana v lize a propad na 12. místo tabulky, jen dva body od pozic, odkud hrozí pád do baráže. Do toho ostudné výprasky od týmů velké trojky a závěrečná křeč v souboji týmů působících v Ďolíčku. Členové představenstva a dozorčí rady klubu sice s výsledky spokojeni nejsou, řešením ale nebude odvolání trenéra.

„Luďka Klusáčka považuji za jednoho z nejlepších trenérů v české lize a několikrát to tu dokázal. Že se nám tu něco nepovedlo, není jen o něm. Nejsem ten, co panikaří a dělá unáhlené závěry. Pozice Luďka Klusáčka pro mě není téma. Pro mě je téma naše defenziva,“ prohlásil v klubovém podcastu Ptejte se Bohemky sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek, který má pozici hlavního trenéra na starost.

Zatímco na začátku podzimu působili klokani v lize sympaticky, v závěru byli za otloukánky. I kvůli zdravotním problémům lepili sestavu a vykoledovali si debakly 0:6 v Plzni nebo 1:5 se Spartou. Ještě víc ale při pohledu na tabulku bolí závěrečné domácí ztráty s Jabloncem a Pardubicemi.

„Tlak si tolik nepřipouštím. Není to o trenérovi, ale o Bohemce jako takové, aby se nedostala do problémů. Pro to se snažím dělat maximum, ale musím uznat, že naše výsledky v závěru podzimu nebyly dobré,“ uznal Luděk Klusáček po posledním zápase chvíli potom, co musel ještě z hrací plochy uklidňovat rozezlené fanoušky.

Se zachraňováním zelenobílých má bohaté zkušenosti. Povedlo se mu to už při prvním angažmá v roce 2014, v předminulé sezoně zase z dolních pater vytáhl klokany až do finále skupiny o Evropu. Pověstný klid by se mu mohl hodit i tentokrát. „Jsme namočení v boji o záchranu,“ uvědomuje si.

SESTŘIH: Bohemians - Pardubice 1:2. Bitvu o Ďolíček ovládli i podruhé v sezoně Východočeši

„Za poslední dva roky tady odvedl vynikající práci. Přišel jsem, když jsme se motali v pásmu o záchranu a v klidu nás z toho vyvedl. Loňská sezona, hlavně jarní, byla taky výborná, když dokázal s mužstvem dvanáctkrát neprohrát. Chápu to, frustrace z podzimu je obrovská. Já jsem víc frustrovaný než většina fanoušků,“ řekl Miroslav Držmíšek.

Jednu podstatnou změnu v realizačním týmu ale začátek zimní pauzy přeci jen přinesl. Na vlastní žádost odchází Erich Brabec a na jeho místo od začátku roku 2022 nastupuje, jak už deník Sport informoval, Jaroslav Veselý, který naposledy vedl druholigovou Chrudim. Času na adaptaci není moc, už 5. února začínají Bohemians ligové jaro důležitým zápasem v Teplicích, přípravu herně začnou už 8. ledna proti béčku Sparty. S přáním, aby konfrontaci se špičkou druhé ligy nemuseli podstoupit i na konci sezony.