Předplatné

Atlético jen remizovalo s Alavésem, po třech kolech je bez výhry. Girona znovu prohrála

Fotbalisté Atlética Madrid
Fotbalisté Atlética MadridZdroj: ADRIAN RUIZ HIERRO / EPA / Profimedia
Útočník Atlética Madrid Alexander Sorloth v utkání proti Alavésu
Luis Rioja z Valencie (vlevo) a Luis Milla z Getafe
Obránce Valencie Mouctar Diakhaby oslavuje vstřelený gól do sítě Getafe
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
La Liga
Začít diskusi (0)

Atlétiku Madrid se nepovedlo zvítězit ani ve třetím kole španělské fotbalové ligy. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.

Syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval, otevřel skóre v 7. minutě. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente.

Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.

Nováček Oviedo si připsalo první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad Real Sociedad San Sebastian. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.

Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.

Valencia nasázela tři góly Getafe

Getafe ve třetím kole poprvé zaváhalo. Prohrálo 0:3 ve Valencii, která si připsala první vítězství v novém ročníku La Ligy. Ve druhém pátečním zápase si Elche poradilo 2:0 s Levante.

O vítězství Valencie, která v úvodních dvou kolech získala bod, rozhodli brankami Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma a Hugo Duro. Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce naopak nenavázalo na výhry 2:0 nad Celtou Vigo a 2:1 nad Sevillou.

La Liga - 3. kolo:

Elche - Levante 2:0
Branky: 46. Mir, 51. Mendoza.

Valencie - Getafe 3:0
Branky: 30. Diakhaby, 54. Danjuma, 90.+7 Duro.

Alavés - Atlético Madrid 1:1
Branky: 14. Vicente z pen. - 7. Simeone.

Oviedo - San Sebastian 1:0
Branka: 40. Dendoncker.

Girona - FC Sevilla 0:2
Branky: 30. González, 55. Romero.

21:30 Real Madrid - Mallorca.

#TýmZVRPSkóreB
1Villarreal22007:06
2Barcelona22006:26
3Real22004:06
4Bilbao22004:26
5Getafe32014:46
6Elche 31204:25
7Real Betis31203:25
8Valencia31114:24
9Espanyol21104:34
10D. Alavés31113:34
11Vallecano21013:23
12Sevilla31025:53
13CA Osasuna21011:13
14Oviedo31021:53
15Real Sociedad30213:42
15Atlético30213:42
17Celta Vigo30212:42
18Mallorca20111:41
19Levante30033:70
20Girona30031:100
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů