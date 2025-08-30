Atlético jen remizovalo s Alavésem, po třech kolech je bez výhry. Girona znovu prohrála
Atlétiku Madrid se nepovedlo zvítězit ani ve třetím kole španělské fotbalové ligy. Na hřišti Alavésu navzdory brzkému gólu Giuliana Simeoneho remizoval třetí tým uplynulého ročníku 1:1.
Syn trenéra madridského celku Diega Simeoneho, který v sezoně 2023/24 právě v Alavésu hostoval, otevřel skóre v 7. minutě. Brzy nato vyrovnal z penalty Vicente.
Alavés dokázal favorita obrat o body i v květnu (0:0) v závěru minulé sezony, v níž skončil patnáctý.
Nováček Oviedo si připsalo první ligovou výhru po 24 letech díky domácímu vítězství 1:0 nad Real Sociedad San Sebastian. Ve 40. minutě se prosadil belgický záložník Dendoncker, který zaznamenal premiérový gól týmu v soutěži. Hosté po dvou remízách utrpěli první porážku v ročníku.
Girona po odchodu obránce Ladislava Krejčího do Wolverhamptonu podlehla doma 0:2 Seville a zůstává bez bodu. Na dně tabulky má skóre 1:10 zejména vinou předchozího debaklu 0:5 ve Villarrealu.
Valencia nasázela tři góly Getafe
Getafe ve třetím kole poprvé zaváhalo. Prohrálo 0:3 ve Valencii, která si připsala první vítězství v novém ročníku La Ligy. Ve druhém pátečním zápase si Elche poradilo 2:0 s Levante.
O vítězství Valencie, která v úvodních dvou kolech získala bod, rozhodli brankami Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma a Hugo Duro. Getafe s českým brankářem Jiřím Letáčkem na lavičce naopak nenavázalo na výhry 2:0 nad Celtou Vigo a 2:1 nad Sevillou.
La Liga - 3. kolo:
Elche - Levante 2:0
Branky: 46. Mir, 51. Mendoza.
Valencie - Getafe 3:0
Branky: 30. Diakhaby, 54. Danjuma, 90.+7 Duro.
Alavés - Atlético Madrid 1:1
Branky: 14. Vicente z pen. - 7. Simeone.
Oviedo - San Sebastian 1:0
Branka: 40. Dendoncker.
Girona - FC Sevilla 0:2
Branky: 30. González, 55. Romero.
21:30 Real Madrid - Mallorca.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Villarreal
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|2
Barcelona
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|3
Real
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4
Bilbao
|2
|2
|0
|0
|4:2
|6
|5
Getafe
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|6
Elche
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|8
Valencia
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|9
Espanyol
|2
|1
|1
|0
|4:3
|4
|10
D. Alavés
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|11
Vallecano
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|12
Sevilla
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|13
CA Osasuna
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|14
Oviedo
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|15
Real Sociedad
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|15
Atlético
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|17
Celta Vigo
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|18
Mallorca
|2
|0
|1
|1
|1:4
|1
|19
Levante
|3
|0
|0
|3
|3:7
|0
|20
Girona
|3
|0
|0
|3
|1:10
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup