Pulkrab v létě bez smlouvy, Sparta odmítla nabídku z Polska. Co bude dál?

Na podzim v lize nasázel sedm gólů, vůbec nejvíc ze všech hráčů Sparty. Útočník Matěj Pulkrab svými trefami parťáky opakovaně uchránil od pohromy, stal se z něj exkluzivní žolík. Všimli si toho i za hranicemi, konkrétní nabídka dorazila z polské Čenstochové. Letenští ji kvapem odmítli, sami ale mají s důrazným střelcem kontrakt pouze do léta. Co bude dál?

Na prahu sezony si moc dobře uvědomoval, co má před sebou. Útočník Matěj Pulkrab vstupoval do finálního roku smlouvy se Spartou. Otevírala se před ním poslední možnost, aby přesvědčil, že má v nabitém kádru Pražanů své místo.

Dlouho se zdálo, že ji nepromění. Ještě na začátku listopadu měl ve střelecké kolonce FORTUNA:LIGY nula branek, v zákulisí se mluvilo o tom, že je jeho pokračování ve Spartě prakticky vyloučené.

Pak ale přišel zápas s Teplicemi, pro budoucnost rvavého útočníka dost možná osudový. Pulkrab v něm dvakrát udeřil a nakopl se. Následovaly další trefy proti Liberci a Karviné, vynikající závěr podzimu pak ozdobil hattrickem do sítě Bohemians. Rázem tak byl na sedmi gólech a v mnohem lepší vyjednávací pozici.

„Matěj ve druhé polovině podzimu nabral sebevědomí. Začalo se mu dařit střelecky, pro tým odvedl dobrou práci,“ konstatuje hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

V kontextu Pulkrabova vzestupu otočila i Sparta, která se rázem začala k možnému prodloužení spolupráce stavět mnohem otevřeněji. Podle informací deníku Sport dokonce smetla ze stolu konkrétní nabídku z polské Čenstochové, která už několik týdnů rajzuje po hráčském trhu a usilovně hledá posilu do útoku.

To ale nutně neznamená, že Pulkrab bude v rudých barvách pokračovat i nadále. Novou smlouvu s klubem totiž stále nepodepsal. V tuhle chvíli je jisté, že sezonu dokončí v kádru Pavla Vrby. Ale co dál? Počínaje prvním červencem může být volným hráčem…

„Se Spartou máme korektní dohodu, v únoru či zkraje jara si sedneme za stůl a situaci budeme řešit,“ hlásí bez dalších detailů Paska.

O čtyřiadvacetiletém útočníkovi se ví, že pro Spartu dýchá. Za klub svého srdce by se na hřišti roztrhal. Vletí do každého souboje, klidně i na hranici sebeobětování. Zároveň ale moc dobře vidí, co se děje kolem něj.

Letenští krátce před vánočními svátky získali z Jablonce talentovaného střelce Tomáše Čvančaru. Jakmile si ve druhé polovině sezony odpyká zbývající dva zápasy disciplinárního trestu, měl by se stát jednoznačným útočníkem číslo jedna. Na Pulkraba by tak opět zbyla role žolíka.

Během podzimu se v ní našel a pro Spartu byl obrovský cenný. Otázkou ovšem je, zda by mu tahle pozice vyhovovala i v dlouhodobějším kontextu. Odpověď by měla přijít právě během jara.