Talovierov a Slavia: deset milionů překážek. Mistr čeká na šéfa Dynama

V Dynamu se za ním zabouchly dveře, ty slávistické jdou ale otevřít ztuha. Kdesi v meziprostoru se nachází ukrajinský stoper Maksym Talovierov. Do kádru mistra oficiálně přestoupí teprve tehdy, až se majitel Českých Budějovic Vladimír Koubek vypořádá se svými předchůdci a agenturou Sport Invest, podle zjištění Sportu má jít zhruba o deset milionů korun.

Už v závěru podzimní části oznámil trenér českobudějovického Dynama David Horejš, že Maksym Talovierov jeho tým opouští a míří do Slavie. Zatímco on to považuje za téměř vyřízenou věc, jeho kolega od fochu Jindřich Trpišovský stále nemůže jednadvacetiletého obránce uvítat mezi svými svěřenci.

Upřesnění: ne oficiálně.

V úterý začíná „sešívaným“ příprava a hned ve středu odlétají na soustředění do Portugalska, které bude trvat celých devatenáct dní. A na něm by si červenobílí rádi nachystali Talovierova na jarní část sezony. Ukrajinec by ovšem měl být na palubě, na tohle stačí jen povolení k přípravě.

„Odešel Maks, který by měl s velkou pravděpodobností posílit Slavii,“ zopakoval na pondělním srazu Českých Budějovic trochu nesměle Horejš. Právě v duchu prvního odstavce: s hráčem na jaro nepočítá, ale zjevně si taky uvědomuje problémy, které obráncův přesun provází.

Stopy vedou k současnému majiteli Dynama Vladimíru Koubkovi, který akci musí ze své pozice dotáhnout. A má ho to stát asi deset milionů korun. O ně se rozdělí skupina Miroslava Dvořáka, která Dynamo vlastnila před Koubkem, a agentura Sport Invest. Tak je to alespoň ujednáno z dřívějška, zprostředkovatelská společnost na mladém Ukrajinci participuje mimo jiné proto, že v únoru 2019 pomáhala s jeho příchodem z rodné vlasti do Česka, což Sportu bez dalšího komentáře potvrdila.

Slavia tím pádem čeká, co Dynamo. Sama ještě kolem nedotaženého přestupu oficiálně nic nekomentovala a dál ani nechce.

Možnost vyjádřit se dal Sport i Koubkovi, ten ovšem nereagoval.

Vůbec to přitom tak komplikované být nemuselo. Potíž nastala v momentě, kdy se Dynamo se Slavií dohodlo na výměně Talovierova za Patrika Hellebranda. V tu chvíli šla totiž stranou platná výstupní klauzule ve výši až šestnáct milionů korun, kterou měl Ukrajinec ve smlouvě. Aktivovat ji, dostali by Jihočeši tyto peníze a vyrovnání by se pak dělalo snáz. Matematikou z prvního stupně by v českobudějovické kase zůstalo zhruba šest milionů korun, nebo zkrátka podle toho, jak přesně vysoká ona „výstupka“ měla být minus vypořádání.

Takhle ale nedostali nic, v uvozovkách jen dvaadvacetiletého záložníka, jenž se tedy v lednu stává kmenovým hráčem Dynama. A Slavia zároveň tlačí, aby se vedení Jihočechů pochlapilo a srovnalo závazek vůči „třetím“ účastníkům přestupu.

Termín registrace, tedy přestupní okno, otevře fotbalová asociace v posledním lednovém týdnu.