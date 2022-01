Navrátil děkuje Svědíkovi a přiznává: Sigma mě chtěla víc než Slovácko

Jan Navrátil cítil, že o jeho návrat do Olomouce stojí víc lidí než o setrvání v Uherském Hradišti. „Tam mě chtěl hlavně trenér Svědík, za což mu patří velký dík,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. Dres Sigmy oblékne po šesti letech, ve středu s týmem odstartuje zimní přípravu. V ní si chce vybojovat místo v základu a střílet víc gólů než dosud. „Ještě tomu mám co dát,“ věří rychlonohé křídlo.

Bylo rozhodování o vaší budoucnosti těžké?

„Ke konci už to bylo lehčí. Sigma včetně trenéra Jílka projevovala daleko větší zájem, což bylo hlavní. Po Vánocích to nabralo strmou rychlost. Jdu se porvat o sestavu, je to pro mě zase nová výzva. V Olomouci vidím jednoznačně větší potenciál, než napovídá postavení v tabulce. Už jednou jsem měl odtud nabídku. Tehdy jsem zůstal ve Slovácku. Nechtěl jsem si sem zavřít dveře.“

Jakou máte zkušenost s trenérem Václavem Jílkem?

„Dobrou. Jeho práce se mi líbí. Byl u mých začátků v Sigmě, vytáhl si mě tam. Chvilku jsem ho potom zažil i v áčku.“

Prý už vás unavovalo neustálé pendlování mezi Uherským Hradištěm a Olomoucí. Je to tak?

„Bylo to samozřejmě náročné. Každý den jsem byl dvě, dvě a půl hodiny na cestě. Ale tohle nebyl hlavní aspekt, proč jsem odešel ze Slovácka. Už když jsem odcházel z Olomouce, říkal jsem, že se tam určitě chci jednou vrátit. Tady máme domov, proto jsem dojížděl. Po zápase jsem sedl do auta a byl jsem rád, že nemusím nic řešit.“

Váš podzim byl všelijaký, co? Zranění, ztráta místa v základu, přitom týmově se dařilo…

„Z mého pohledu byl podzim strašně těžký. Na začátku jsme vypadli z evropského poháru, zranil jsem se. Vrátil jsem se asi dřív, než jsem měl. Noha mě ještě nějakou dobu omezovala, ale já jsem chtěl rychle hrát. Hrozně těžko jsem kousal, že jsem pak neměl místo v sestavě. Ale chápu, že když se vyhrává, je složité do toho sahat. Už to nebylo ono. Ale celkově jsem si to tam těch pět let užil.“

To jste asi nečekal, že po přestupu z Liberce zůstanete tak dlouho, co?

„Upřímně, to opravdu ne. Po roce jsem měl jednu nabídku, kterou klub nepřijal. Za všech trenérů, co jsem tam zažil, jsem měl po většinu času velkou důvěru. Od Levého, přes Kordulu až po Svědíka. Toho si vážím. Vyvrcholilo to tím, že jsme uhráli poháry. To bylo moc pěkné. Na úspěchu Slovácka mají obrovskou zásluhu kabina a realizační tým. I když jsme byli na spadnutí, uhrálo se to kabinou. Tím jsem si jistý. Všichni táhli za jeden provaz. To je v dnešním fotbale strašně důležité.“

Stihl jste se rozloučit se spoluhráči?

„To ano, ale mrzí mě, že jsem se nemohl rozloučit s fanoušky na hřišti. Myslím, že mě tam lidé vzali docela za svého. Patří jim obrovský dík. Na tohle nikdy nezapomenu.“

Cítíte, že je vaším handicapem nižší produktivita?

„Necítil jsem to do té doby, než mi končila smlouva. (úsměv) Zjistil jsem, že se lidé na čísla dívají. Vím, že jsem je moc neměl, ale bral jsem to tak, že jsem dělal všechno pro tým. Neřešil jsem sám sebe. Někdy jsem na tom možná shořel. Některé věci jsem na sebe nebral, hledal jsem to nejlepší řešení pro mužstvo. Možná to byla chyba, ale v tu chvíli jsem to tak vůbec nevnímal. Chtěl jsem vyhrát, to bylo pro mě víc než osobní statistiky. Určitě ale chci dávat góly jako každý hráč. Nikdy není pozdě na to se změnit.“