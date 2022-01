Zlín na jaře bez opory? O Condeho je zájem, loví ho kluby z Francie

Největší klenot Zlína je k mání. Prodej záložníka Cheicka Condeho (21), který udělal za poslední půlrok výrazný herní progres, se nejspíš blíží. Na Guinejce se poptávají kluby ze zahraničí, třeba z první francouzské ligy. Pořád je snaha udat ho do Slavie. To ale teď vypadá nereálně. Cesta vede ven z Česka. „Dozrál a je připraven na další výzvu z top evropské ligy,“ míní jeho agent Daniel Chrysostome.

Když v české lize před dvěma lety začínal, nevěděl, co s nohama. Fauloval, přihrávky posílal soupeřům. Byl všude a nikde. Něco extra v něm ale bylo, to viděl každý. Dnes je z Cheicka Condeho hotový hráč, klíčová persona Zlína. I když pořád nemá čísla, své základní úkoly na hřišti plní stále precizněji. Technicky i takticky je daleko lepší než dřív.

Šlachovitá „šestka“ vyrostla pro větší klub. Může odejít už v zimě. „Interes vnímáme, před Vánoci byl hlavně z ciziny. Kluby se ptaly, jestli můžou vstoupit do jednání. Bylo to takové první sondování situace. Oficiální nabídku teď nemáme,“ uvedl generální manažer FC Fastav Zdeněk Grygera. „Kontaktovalo nás hodně celků a zjišťovalo si o Cheickovi informace,“ dodal pro Sport agent Chrysostome.

Ambiciózní mladík, jenž rozjel evropskou kariéru v Táborsku, odehrál na podzim osmnáct zápasů. Všechny v základní sestavě. Chyběl jen jednou kvůli žlutým kartám. Pro kouče Jana Jelínka se po návratu z vyhoštění do Afriky stal rychle nepostradatelným. Stavěl na něm stejně jako jeho předchůdce Bohumil Páník. „Bude lepší než Traoré,“ srovnal ho Páník s typově podobným středopolařem Slavie, jehož měl rovněž ve Zlíně pod rukama.

Transfer obdivovatele Barcelony může být otázkou příštích týdnů. Klidně je možné, že do jara už Fastav vstoupí bez své opory. Anebo dojde k obchodu v létě po sezoně. Před rokem se o Condeho přetahovaly Sparta se Slavií. Jejich zájem aktuálně žhavý není. „Vím, že ho pořád sledují. Přestupní termín je dlouhý, do jeho posledního dne se může stát cokoliv,“ nevyloučil agent ani tento směr.

Konkrétní zájemce ze zahraničí jmenovat odmítl. Podle Chrysostoma každopádně má na to, aby se prosadil i ve špičkové evropské soutěži.

I když Conde nestřílí góly a nerozdává finální přihrávky na počkání, je velmi zajímavým hráčem. Během tří let, co působí na tuzemské scéně, nechyběl ani v jednom utkání kvůli zranění! To je unikát. Pořád chce hrát, zlepšovat se. Zlín si představuje, že by za něj mohl inkasovat kolem milionu eur. „Je to nejlepší šestka v české lize,“ domnívá se Chrysostome.

Pokud by odešel, bude mít Zlín problém. Na jeho pozici sice může nastupovat zkušený Marek Hlinka, případně obránce Lukáš Vraštil, ovšem nejde o optimální variantu. Posílení přitom klub nechystá. Do zimní přípravy vstupuje se stávajícím kádrem. I když si trenér Jelínek přeje posily na krajní pozice, asi se nedočká. Podle Grygery je podstatné, aby se všichni hráči uzdravili.

„Chceme eliminovat vyšší počet zranění a stopky za karty. Jsem přesvědčený, že kdyby nebylo na podzim v zápasech tolik absencí, měl by tým o tři čtyři body víc,“ dodal.