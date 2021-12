Sudí, který poškodil Zlín: Stopku si zasloužím. Olayinku nechápu

Zlín je hezké město, ale rozhodčí Jan Petřík by tam nějaký týden raději jezdit neměl. Ve středu on a jeho asistent Michal Novák v osmifinále MOL Cupu na Slavii (3:1) těžce poškodili zlínský klub. Mladý sudí za to ihned dostal od komise stopku.

Slavia dohrála v jedenácti, od dvacáté minuty však měla hrát bez Ubonga Ekpaie. Vítězný gól dala díky ofsajdu, pojišťovací penaltu neměla vůbec kopat. Docela dost na jeden zápas. Sudí Jan Petřík to už teď ví také.

Jak s denním odstupem hodnotíte svůj výkon?

„Jako nepovedený. Bohužel, když jsem to viděl, je to tak.“

Ve dvacáté minutě běžel Rudolf Reiter sám na brankáře a Ubong Ekpai ho fauloval. Měla následovat červená karta, vy jste však vůbec nepískal. Proč?

„Byl to poměrně rychlý protiútok a já jsem ho viděl z druhé strany. Z mého pohledu to byl normální souboj, dokonce jako první padal hráč Slavie, proto jsem to neposoudil jako přestupek. Až na videu jsem poté viděl, že bránící hráč právě při svém pádu štrejchnul útočícího do nohy. Měl jsem nařídit přímý volný kop a udělit červenou kartu.“

Komise rozhodčích stáhla sudího Jana Petříka a asistenta Michala Nováka z delegace na víkendová utkání kvůli chybám v pohárovém zápase Slavia - Zlín.







Udělil jste žlutou, a to protestujícímu Reiterovi. Co vám povídal?

„Protestoval, že jsem nenařídil přímý volný kop.“

Asi chtěl taky červenou.

„To už ani nevím.“

Druhý, vítězný gól Slavie padl po ofsajdu nahrávajícího Ibrahima Traorého. Jak jste situaci viděl?

„Asistent na hrací ploše rozhodl, že gól je regulérní, tam už nebylo dál co řešit. Ale po utkání jsme to probírali s delegátem, stejně jako další situace.“

Tedy asi i penaltovou situaci. Souhlasíte, že gólman Jan Šiška slávistu Petera Olayinku nefauloval?

„Zase to byl poměrně rychlý protiútok. Běžel jsem za hráči a z mého pohledu Olayinka udělal kličku brankáři a ten se ve snaze chytit balon vrhl pod nohy hráče. Na hřišti jsem to viděl tak, že ho podrazil. Přišlo mi věrohodné, že ho podrazil rukou. Nějaký kontakt tam asi i byl, ale na pokutový kop určitě málo, to uznávám. Pro mě je nepochopitelné, že Olayinka spadnul, když by dával do prázdné branky. I to hrálo roli, proč jsem pískal.“

Předseda komise rozhodčích Radek Příhoda vám okamžitě po zápase zastavil delegaci na víkendová utkání. Co tomu říkáte?

„Že to je zcela zasloužené. Předvedl jsem výkon, za který si to zasloužím.“

Jak dlouho budete stát?

„To nevím, to se neříká.“

Chyby rozhodčích v zápase Slavia–Zlín (3:1)

20. minuta: Rudolf Reiter běží sám na brankáře, Ubong Ekpai ho fauluje. Má přijít přímý kop a červená karta, sudí Jan Petřík vůbec nepíská.

53. minuta: Ibrahim Traoré asistuje na vítězný gól, ovšem sám přihrávku přebral v ofsajdové pozici. Asistent Michal Novák však nemává.

90. minuta: Peter Olayinka dělá kličku gólmanu Jánu Šiškovi a padá, přitom brankář se ho vůbec nedotkl. Sudí nařizuje pokutový kop.