Teplice mění kádr: výlov druhé ligy, talent na mušce a posily od elity

Dva hráči z druholigového Prostějova a obránce po roční pauze. Na první pohled teplické posily na papíře hrůzu nenahánějí. Severočeši však s okysličením kádru, který bude na jaře bojovat o život ve FORTUNA:LIZE, nekončí. „Chceme přivést jednoho až dva hráče z elitní trojky do základní sestavy,“ tvrdí sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Slabý kádr. Věčné téma, které se ve fotbalovém prostředí neustále omílá ve spojení s klubem ze Stínadel. I proto jeho architekt Štěpán Vachoušek s trenérem Jiřím Jarošíkem na konci podzimu došli k názoru, že musí přijít razantní řez.

„Belgičtí majitelé nám vrátí rozpočet na původní výši, avšak nyní v zimě se to ještě neprojeví, možnosti máme stále omezené, ale kádr potřebuje obměnu a ta svým způsobem začala,“ pronesl Vachoušek na startu zimní přípravy.

Kdo tedy čekal, že se bude na severu Čech hlásit zástup zvučných posil, byl vyveden z omylu. Teplice zatím spíš zalepují vzniklé díry. Na odchod Martina Chlumeckého zareagoval klub příchodem Mohameda Tijaniho ze Slavie.

„Dostat sem super hráče je nereálné. I z hlediska financí či ambic, když hrajeme o záchranu. Ale už při svém příchodu do klubu jsem tvrdil, že nechci hvězdy. Potřebuji hráče, kteří chtějí makat a bojovat za Teplice,“ nestěžuje si Jarošík.

Stopera z Pobřeží slonoviny pak doplnili brankář Filip Mucha a útočník Filip Žák z druholigového Prostějova. Na testy dorazil z Ústí nad Labem Václav Prošek, někdejší slávistický talent. „S trenérem jsme se domluvili, že půjdeme českou cestou. Budeme chtít hráče, které buď zná, nebo o nich má správné informace,“ ozřejmil tři nováčky sportovní ředitel „sklářů“.

Hlavní materiál má Jarošíkovi teprve dorazit. „Měly by přijít jedna až dvě posily do základní sestavy. A to z klubů z české top trojky,“ láká Vachoušek zatím nervózní fanoušky.

O koho se jedná?

Podle informací Sportu se Teplice dlouhodobě zajímají o odchovance Ladislava Takácse, jenž momentálně působí ve Slavii. Defenzivní univerzál má leden na to, aby si vybral. Žlutomodří totiž nejsou jediným ve frontě. Na seznamu posil je 25letý záložník či stoper i v Liberci a pokukují po něm polské kluby.

Dalším jménem na Vachouškově listu je plzeňský obránce Matěj Hybš. Rychlonohý bek by mohl vyřešit zapeklité místo na levé straně teplické defenzivy. Od odchodu Jana Kroba do Jablonce v létě 2019 nenašel klub adekvátní náhradu.

A pak je tu třetí jméno, o kterém se v kancelářích na Stínadlech baví. Útok by kromě Žáka mohl posílit talentovaný Filip Vecheta ze Slovácka. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant na podzim podepsal v Uherském Hradišti novou smlouvu a hledá větší herní vytížení.

I zde však nejsou „skláři“ jedinými zájemci. Vyptávat se měly Pardubice či Prostějov. Rozhodování mladého střelce navíc výrazně ovlivní, že se během jara chystá složit maturitní zkoušku.